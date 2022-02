Wolgast

Die Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH hat am Donnerstag umfangreiche Arbeiten in Wolgast beendet. „In den vergangenen Wochen wurde entlang der Saarstraße unsere alte von der Bundesstraße 111 bis zum Knotenpunkt auf Höhe der August-Dähn-Straße führende Mitteldruckleitung erneuert“, berichtete Projektleiter Frank Zädow.

Die Stahlrohrleitung von 1962 hat ausgedient. Stattdessen wurde im Interesse der Sicherheit etappenweise parallel zum alten Leitungsstrang ein Kunststoffrohr neu verlegt und in Betrieb genommen. Dieses PE-Rohr, so Zädow, werde laut Hersteller mindestens die nächsten 100 Jahre seinen Dienst versehen. Die alten Leitungen wurden gasdicht verschlossen und im Boden belassen.

An der August-Dähn-Straße wurden am Mittwoch und am Donnerstag Restgasmengen abgefackelt. Im Bild Thomas Jahn (links) und Frank Zädow von der Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH. Quelle: Volker Höfs

Als Partner des Auftraggebers fungierten die Mitarbeiter der Buch Rohrleitungs- und Anlagenbau GmbH aus Neuendorf bei Lütow. „Mit der Firma kooperieren wir schon seit vielen Jahren und haben bisher nur gute Erfahrungen mit den Kollegen gemacht“, lobte der 55-jährige Projektleiter.

Wenn zu früherer Zeit alte Gasleitungen geleert wurden, wurden diese einfach in die Atmosphäre entspannt. „Heute, mit dem Wissen um den Klimaschutz, dürfen wir das nicht mehr“, betonte Volker Höfs, Geschäftsführer der Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH. Stattdessen würden die Restgasmengen nunmehr abgefackelt, was am Mittwoch und am Donnerstag an der August-Dähn-Straße zu beobachten war.

Die Mitarbeiter der Neuendorfer Firma erneuerten auch die Schieberkreuze an der Saarstraße und banden hier auch jene aus dem Jahr 1966 stammende Mitteldruckgasleitung aus Richtung der Anlagen neu in das städtische Ringsystem ein. Laut Zädow existieren in der Stadt insgesamt fünf Gasstationen, von denen die Niederdruckleitungen ausgehen, über welche schließlich die einzelnen Haushalte mit Erdgas versorgt werden.

Mitarbeiter der Buch Rohrleitungs- und Anlagenbau GmbH aus Neuendorf bei Lütow binden an der Saarstraße den neuen Leitungsstrang in die bestehende Trasse ein. Quelle: Tom Schröter

Um die Anlagen funktionsfähig und sicher zu betreiben, werde das Netz turnusmäßig Schritt für Schritt immer wieder erneuert, so Frank Zädow.

Von Tom Schröter