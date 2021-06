Wolgast

Als Marina Licht im Februar 1987 als Lehrerin zur Janusz-Korczak-Schule nach Wolgast kam, erwartete sie ein zwar erst 13 Jahre altes, aber dennoch seelenloses Schulgebäude. „Das Haus war überfüllt, die Räume reichten nicht aus und auf dem Schulhof war nichts als eine große Betonfläche“, erzählt die Wolgasterin. Was sie, außer besseren materiellen Bedingungen für Schüler und Lehrer, damals außerdem vermisst habe, „war der freie konstruktive Austausch zwischen den Kollegen“.

34 Jahre sind seitdem vergangen und viel hat sich in dieser Zeit verändert. In der Förderschule an der Schulstraße gibt es für die Mädchen und Jungen heute vielfältige Möglichkeiten, sich kreativ zu beschäftigen und sich auszutesten. Ein Werkraum, individuell gestaltete Klassenzimmer, ein Snoezelraum zum Entspannen und das mit Hügeln modellierte, mit Bänken, Bäumen und Spielgeräten versehene Hofgelände wirken einladend und freundlich. Hinzu kommt: „Als Kollegium verstehen wir uns hier als Team“, betont Marina Licht, die am 31. Juli, ihrem letzten Arbeitstag, ihr 30. Dienstjahr als Schulleiterin punktgenau vollenden wird. Ihre Abschiedsrede, die sie selber halten möchte, ist bereits fertig.

Am 27. Juni 2012 erfolgte der 1. Spatenstich für den Schulpark der Janusz-Korczak-Schule. Quelle: Tom Schröter

Ein ereignisreiches Berufsleben liegt hinter der 63-jährigen Pädagogin, die 1957 in Gellendin bei Anklam geboren ist, in Rubkow ihre Kindheit verbrachte und bis zur 8. Klasse auch hier zur Schule ging. Es folgten das Abitur an der EOS „Geschwister Scholl“ in Anklam und der allmählich reifende Berufswunsch, Lehrerin zu werden.

Den Praxistest in Malchin bestanden

„Ich habe mich eigentlich davor gefürchtet, mit auffälligen Schülern zu arbeiten“, erinnert sich Marina Licht. „Das hing damit zusammen, dass ich eine Lehrerin hatte, die daran gescheitert ist.“ Den eigenen Praxistest erlebte sie nach ihrem an der Berliner Humboldt-Universität absolvierten Studium als Lehrerin für Mathematik und Physik, als sie 1980 ihren Dienst an der Allgemeinbildenden Polytechnischen Hilfsschule in Malchin antrat. Dass es ihr schließlich gelang, das hier für die Arbeit mit den Schülern nötige, besondere pädagogische Feingefühl zu entwickeln, habe sie einem älteren Kollegen zu verdanken, der in ihrem Unterricht hospitierte. „Er hat mir gezeigt, wie es geht, dass man innerliche Stärke braucht, um Dinge, die man möchte, umzusetzen und Forderungen in Bezug auf das Verhalten zu transportieren.“

Erfüllung im Beruf, Ausgeglichenheit und Lebenserfahrung sind bleibender Teil des verdienten Lohnes Jahrzehnte währender Arbeit. „Es ist wichtig, dass man sich für seine Schüler interessiert, um zu sehen, was sie können und was sie nicht können, und zu entscheiden, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein“, erläutert Marina Licht, die selbst dreifache Mutter ist. Sie plädierte stets für eine Förderung ihrer Schüler entsprechend ihrer individuellen Begabungen und gestaltete Schule „als einen sicheren Ort, an dem man sich ausprobieren kann. Hierzu dient bei uns ein Spektrum an Neigungsunterricht etwa mit Fußball, Fitness, Töpfern, Theaterspielen und Informatik. Außerdem“, so unterstreicht die Leiterin, „ist unser Schuljahr durch Projekttage strukturiert.“

Erinnerung an traditionelle Feste

Und dann sind da noch diverse, schon traditionelle Feste: Fasching im Jugendhaus, Weihnachtssingen in St. Petri und die Schulparty. Legendär wurde das Lehrer-Märchentheater, das 13 Mal in der Vorweihnachtszeit zelebriert wurde, jeweils Lachstürme erntete und lehrte, wie leicht das Leben doch sein kann.

Ebenso wie bei ihren Schülern, setzte Marina Licht immer auch auf die persönlichen und beruflichen Stärken ihrer Mitarbeiter, wie Lehrerinnen, Erzieher, Integrationsbegleiter, Schulsozialarbeiter, Sekretärin, Hausmeister und Fahrschülerbetreuer. Besonders dankbar ist sie der Firma Biochem aus Lohne für jahrelanges großzügiges Sponsoring, ihrer Kollegin und dem Organisationstalent Petra Weißmann sowie der Autorin und Theatermacherin Antonia Michaelis für ihr leidenschaftliches Engagement bei der künstlerischen Arbeit mit den Schülern. Bei ihrer Nachfolgerin Susanne Jörgensen wisse sie die Leitung der Schule in guten Händen.

