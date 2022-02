Wolgaster Silberfuchs auf der Flucht: Wer hat ihn gesehen?

Wolgast

Erst mussten sich die vier Silberfüchse des Wolgaster Tierparks an ihr neues, soeben fertig hergerichtetes Gehege gewöhnen. Und dann kam das vergangene Wochenende, das für die Vierbeiner erneut jede Menge Aufregung bereithielt. Eine etwa 20 Meter hohe, direkt vor ihrer Anlage stehende Fichte hielt dem Orkan nicht stand. Sie beugte sich unter der enormen Windlast immer weiter zur Seite, bis ihre Wurzeln schließlich nachgaben und der tonnenschwere Flachwurzler über dem Fuchs-Domizil zu Boden ging.

„Es ist schade, dass es wieder ein gerade erneuertes Tiergehege getroffen hat“, meint Mirko Daus, der Leiter des Tierparks, der in dieser Woche wegen der Aufräumarbeiten noch geschlossen bleibt. „Dabei haben wir noch das Glück, dass der Baum auf den höchsten Dekorationspunkt gefallen und darauf zum Liegen gekommen ist.“ Trotz allem wurden zwei erst vor Kurzem gesetzte Mauern und die Elektroanlage stark beschädigt und müssen erneuert beziehungsweise repariert werden.

Nur einer der vier Füchse blieb entspannt zu Hause

Am Montag waren die Parkmitarbeiter zunächst damit beschäftigt, die flüchtigen Füchse einzufangen. „Nur einer der vier saß ganz entspannt in der kaputten Anlage und ließ sich leicht dazu überreden, in die Hütte zu gehen“, schildert Daus die Situation. „Die anderen hatten sich am Eingangsbereich zusammengerudelt und es sich auf einem Erdhaufen bequem gemacht.“

Diese stattliche Fichte hielt dem jüngsten Sturm nicht stand und fiel ins Silberfuchsgehege. Quelle: Tom Schröter

Einer dieser drei Flüchtigen ging während der Nacht zum Montag in eine aufgestellte, mit Rindfleisch bestückte Drahtkastenfalle. Am frühen Montagvormittag folgte Nummer 2, die sich auf dieselbe Weise überrumpeln ließ. „Der dritte Ausreißer hat sich von der Gruppe gelöst und sich in Richtung des Gewerbegebietes Am Fuchsberg verdünnisiert“, berichtet Daus weiter. „Da ist er mehrfach gesehen worden.“ Ihm nachzujagen, habe unterdessen wenig Sinn. „Dies“, so der Fachmann, „würde das Tier nur zusätzlich in Panik versetzen und wir hätten nichts gewonnen. Nun muss uns der Zufall helfen. Wer den Fuchs sichtet, mag sich gern bei uns im Tierpark melden. Falls er zum Beispiel in eine leere Garage läuft, bitte einsperren und melden.“

Jüngste Sichtung am Dienstag in Rubenow

Unterdessen beweist der Silberrock flinke Füße. „Am Dienstag wurde er von einem Bauern in Rubenow gesichtet“, informierte der Tierparkleiter. „Der Fuchs hielt sich zwischen Heurundballen auf, wo er vermutlich nach Mäusen gesucht hat.“ Mit der Nahrungssuche werde der Streuner problemlos klarkommen: „Es handelt sich ja eigentlich um einen Rotfuchs, nur dass er ein schwarz-silbriges Fell hat.“

Auch diese Voliere fiel einem umkippenden Baum zum Opfer. Quelle: Tom Schröter

Seine drei übrigen Gefährten kamen derweil in ihre provisorische Unterbringung – die alte Quarantänestation des Tierparks. Sie sollen jedoch so schnell wie möglich in ihr angestammtes Zuhause zurückkehren, um ihnen eine erneute, zeitaufwendige Eingewöhnung zu ersparen.

Zuvor jedoch muss ein Forstbetrieb dort die riesige, im Baumkataster mit Nr. 330 geführte Fichte bergen, deren Stamm gebogen ist und unter Spannung steht. „Stück für Stück muss der Baum von der Krone her zerlegt werden“, meint Mirko Daus. Der heftige Sturm hat im Park weitere Bäume gefällt, die jedoch – bis auf einen Wurzelteller, der beim Umkippen eine Voliere aus den Angeln hob – vergleichsweise wenig Schaden anrichteten. Andere Bäume neigen sich stark oder haben sich im Fallen an ihre Nachbarn angelehnt. Der Forstbetrieb hat also in nächster Zeit eine Menge zu tun.

„Viele der anfallenden Äste werden wir zum Aufbau weiterer Benjeshecken verwenden, so etwa hinter unserer Pony-Anlage“, blickt Daus voraus. „In einigen Fällen wollen wir problematische Bäume nur kappen lassen und damit aktiven Naturschutz betreiben. Denn diese Bäume bieten gerade Insekten und Vögeln wie Spechten, Kleibern und Baumläufern einen Unterschlupf, aber auch Fledermäusen, von denen wir mindestens vier verschiedene Arten im Park haben.“

Im Waldstreifen in Richtung Weidehof habe eine große Buche ihre Krone verloren. „Ihren mindestens 20 Meter hohen Stumpf wollen wir als Habitat sichern, weil sich darin Schwarzspecht-Höhlen befinden“, so der Parkleiter. Zur Finanzierung der Arbeiten finde der freiwillige Artenschutz-Euro Verwendung, der von den Tierpark-Besuchern erbeten wird und für solche speziellen Projekte reserviert sei.

Von Tom Schröter