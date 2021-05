Wolgaster Sommermusiken 2021: Chor-Auftritte noch mit Fragezeichen

Wolgast

Die Wolgaster Sommermusiken 2021 stehen wiederum im Zeichen der Corona-Einschränkungen. „Der Auftritt von Chören gestaltet sich nach wie vor schwierig“, erklärt Kantorin Maria Uhle. Die Glory Gospel Singers und der Dresdener Kreuzchor hätten ihre Gastspiele abgesagt, Letzterer wollte im Rahmen der Festspiele MV in der St.-Petri-Kirche Station machen.

Stattdessen konzentrierte sich Maria Uhle bei der Zusammenstellung des Programms einmal mehr auf den Auftritt von Instrumentalisten unterschiedlicher Couleur. Unabhängig davon hofft die Kirchenmusikerin, dass am 9. September Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor in der St.-Petri-Kirche gastieren werden. Dies wäre ein besonderer Glanzpunkt, bevor die Konzertreihe am 16. September mit dem Programm „Barock-Musik für Chor und Orchester“ unter Mitwirkung der Kantoreien von Wolgast und Bergen ausklingt. „Auch ein Konzert auf Rügen ist vorgesehen, aber alles immer unter Vorbehalt“, verdeutlicht die Wolgasterin.

Posaunenchor will Jubiläumskonzert nachholen

Ihren festlichen Auftakt erleben die beliebten Sommermusiken am 19. Juni, wenn der Posaunenchor sein 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallenes Jubiläumskonzert anlässlich des nunmehr 101-jährigen Bestehens nachholt. „Die Bläser üben dafür bis zum 30. Mai zu Hause. Ich hoffe aber, dass ab Juni die Corona-Beschränkungen so weit aufgehoben sind, dass wir draußen und mit Abstand für das Konzert proben können“, berichtet die Kantorin.

Am 19. Juni sollen die Wolgaster Sommermusiken 2021 in der St.-Petri-Kirche mit einem Festkonzert in die Saison starten. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Besucher des Festkonzertes dürfen sich auf Musik aus der Gründerzeit um 1920 freuen. An der Sauer-Orgel wird Landeskirchenmusikdirektor Frank Dittmer musizieren.

Insgesamt 16 Veranstaltungen stehen auf dem Programm der Sommermusiken 2021. Einen besonderen Hörgenuss verspricht sich die Organisatorin vom Programm „Isegrims Frühstück“ des Gitarristen Matthias Kießling, der am 8. Juli Lieder und Texte über Sisyphos und seine Freunde zelebriert. Im vorigen Jahr spielte der Künstler Irish Folk in Wolgast und heimste ordentlich Beifall ein.

Spanische Tänze im Altarraum von St. Petri

Am 15. Juli offerieren Roger Tristao Adao und Sophie Julie Gitarrenklänge und dazu passende spanische und südamerikanische Tänze im Altarraum der Kirche. „Musikalisch um die Welt“ geht es am 23. Juli mit den ukrainischen Musikern der Formation „Classic Review“. „Hoffentlich klappt es mit der Einreise der Künstler“, meint die Gastgeberin. Der nächste Höhepunkt folgt am 4. August, wenn die 15-köpfige Thomas Stelzer Gospel Crew aus Dresden in Wolgast weilt, um hier „Good News mit hoffnungsvoller Gospelmusik aus den Südstaaten der USA“ zu verbreiten.

Dieser Blick in das helle frisch restaurierte Hauptschiff der St.-Petri-Kirche bietet sich der Wolgaster Kantorin von der Orgelempore aus. Quelle: Tom Schröter

Fantasievolle Klangmalerei zum Abheben ist am 19. August zu erleben, wenn der Gitarrist Falk Zenker mit seinem Programm „Falkenflug“ in der Stadt am Peenestrom zu Gast ist. Am 2. September bringen Gudrun Selle (Gesang, Blockflöten, Rahmentrommel) und Johannes Uhlmann (Akkordeon, Gesang) in den Kirchengewölben schwedische Folkmusik zu Gehör.

Natürlich tritt auch in diesem Sommer wieder mehrfach die Kirchenorgel in Aktion. Am 22. Juli bestreiten Thorsten Pech und Uwe Komischke ein Konzert für Trompete und Orgel, während am 29. Juli beim Auftritt von Helmut Hauskeller und Martin Heß Orgel- und Panflötenklänge harmonieren. „Die Kombination von Saxofon und Orgel hat am 12. August beim Auftritt von Kathrin von Kieserizky und Martin L. Carl in unserer Kirche Premiere“, verkündet Maria Uhle.

Wer möchte, kann Orgelpate werden

Unterdessen trägt die Kirchengemeinde St. Petri weiterhin fleißig Geld für die beabsichtigte Generalüberholung der Sauer-Orgel zusammen. Etwa 30 000 Euro werden benötigt, um die Orgel, die 24 Register und über 1600 Pfeifen hat, nach erfolgtem Abschluss der Gewölbesanierungen gründlich zu reinigen und wieder gänzlich in Ordnung zu bringen. „Allein bei unseren Konzert-Kollekten kamen rund 2000 Euro zusammen. Hinzu kamen sonntägliche Kollekten und Sonderspenden“, schildert die Kantorin.

Alle Pfeifen, deren Länge zwischen 1,8 und 520 Zentimetern variiert, müssen ausgebaut, gereinigt und gegebenenfalls instand gesetzt werden. Zudem ist das Innenleben des Gehäuses abzusaugen und auch nass zu reinigen, das Holz gegen Schädlings- und Schimmelbefall erneut zu imprägnieren und jede Pfeife neu zu intonieren.

Wer zum Gelingen des Projekts beitragen will, kann Orgelpate werden und anhand der Pfeifenlänge individuell entscheiden, wie viel er spenden will. Wer möchte, kann auch zum Preis von 3,50 Euro ein hölzernes Glöckchen erwerben, auf dem die Orgel abgebildet ist. Die filigranen Anhänger sind in der Kirche, bei der Kantorin und in der Buchhandlung in der Langen Straße zu haben.

Von Tom Schröter