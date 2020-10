Wolgaster Sport verliert akribischen Sportler und Kampfrichter

Wolgast

Ein Großer des Wolgaster Sports ist am 12. Oktober verstorben. Johannes Schneider wurde 97 Jahres alt – was für ein langes Leben! Erst mit 93 schied das Ehrenmitglied aus dem Vorstand des Sportvereins Motor Wolgast 1949 e.V. aus, dem er sich sein Leben lang verbunden fühlte.

Als Johannes Schneider 1950 nach Wolgast kam, da hatte er schon ein Leben gelebt. Der Mann, der am 9. Mai 1923 in Dresden geboren wurde, gehört zu jener Generation, der der Krieg die Jugend stahl. Er selbst ging nach der Kriegsgefangenschaft in den Norden und fand auf der Wolgaster Peene-Werft die Arbeit seines nächsten Lebens.

Schneider , der Lenker und Leiter

Bekannt gemacht aber hat ihn der Sport. Und das, obwohl er – der gelernte Turner – nie die große Ego-Sportskanone war. Er war immer der Lenker und Leiter, einer dem der Nachwuchs am Herzen lag und einer, der alles genau nahm. Im September 1959 wurde er Mitglied der damaligen BSG Motor Wolgast, wurde Übungsleiter, Organisator, Multifunktionär. „Er war ein akribischer Sportler und Kampfrichter“, so die Erinnerungen von Ulrike Dämering, Vereinsvorsitzende von Motor Wolgast. „Viele sind durch seine Schule gegangen, Ungenauigkeiten ließ er nicht zu, aber wenn man mit ihm sprach, war auch immer eine gewisse Herzlichkeit dabei“.

Marathon faszinierte ihn

Marathon – das wurde ein Zauberwort für den Senior. „Was veranlasst Menschen, die zudem keine Chance auf einen Sieg im Wettbewerb haben, sich auf eine Strecke von über 40 Kilometern zu begeben?“, erzählte der damals 90-Jährige im OZ-Interview. Um das herauszufinden, „um den Geist des Laufes zu ergründen“, machte der Sportsmann einst einen Selbstversuch. Er fing an, den langen Kanten zu trainieren – zäh, diszipliniert, ausdauernd. Sein Ziel: ihn zu schaffen und unter fünf Stunden zu bleiben. Bereits 71-jährig lief er die 42,195 Kilometer zum ersten Mal in seinem Leben und war – trotz größter körperlicher Strapazen – fasziniert. Der Kampf mit sich selbst, die vielen Freundschaften, die am Rande eines jedes Laufes entstanden und gepflegt wurden, die besondere Stimmung am Start, die vielen Gespräche danach – all das begeisterte ihn.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass er Gründungsmitglied des Vereins Usedom-Marathon wurde. „Er war besonders engagiert bei der Werbung für den Usedom-Marathon“, erinnert sich Jürgen Schütze, langjähriger Vorsitzende des Vereins. „ Johannes ist zu unzähligen Laufveranstaltungen gefahren und hat dort Kontakte zu Vereinen und Läufern geknüpft. In der nationalen Läuferszene war er bekannt und wurde bewundert. Nicht wenige Teilnehmer kamen nur seinetwegen zum Usedom-Marathon.“ Jürgen Schütze legt Wert darauf zu betonen, „dass wir als Mitglieder des Vereins Usedom-Marathon ihn sehr geschätzt haben und ihn immer ein ehrendes Andenken bewahren werden.“

Auch der Enkelsohn wurde Läufer

Privat lagen bei Johannes Schneider, dem Ehemann und Familienvater, Freude und Leid ganz dicht beieinander. Besonders aufbauend für ihn waren die großen sportlichen Erfolge seines Enkelsohns Jirka Arndt, der bei Olympia 2000 in Sydney im 10 000-m-Lauf Achter wurde. Niederschmetternd die Schicksalsschläge, die er hinnehmen musste. Drei seiner Lebenspartnerinnen und seine Tochter starben vor ihm.

Hoch betagt noch mal Marathon-Luft geschnuppert

Schon hoch betagt brachte seine Liebe zum Sport eine Szene seines Lebens besonders zum Ausdruck: Johannes Schneider war trotz vieler gesundheitlicher Gebrechen im vorigen Jahr noch ein letztes Mal beim Marathon im Wolgaster Stadion. An diesem schönen Samstag schob Jürgen Schütze ihn auf einem Rollstuhl ins gut gefüllte Stadion. „Er war damals schon im Pflegeheim“, weiß Schütze, „und konnte fast nichts mehr sehen, aber hat die vielen Bekannten und Freunde an der Stimme erkannt. Er genoss das Flair der Veranstaltung lächelnd im Rollstuhl sitzend.“

Johannes Schneider wird vielen Sportlern in Erinnerung bleiben. Am 6. November wird er beigesetzt.

Von Stefan Brümmer