Wolgast

Nach umfangreicher energetischer Sanierung und Modernisierung des Wettkampfbereiches wird das Wolgaster Sportforum am 14. September ab 10 Uhr im Beisein von Energieminister Christian Pegel ( SPD) feierlich wieder eröffnet. Um 10.30 Uhr übergibt Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) die Schlüssel an die Vereine. Nach einer Judo-Darbietung können ab 11 Uhr die Judo- und die Kraftsporträume sowie die Kegel- und Bowlingbahn besichtigt werden.

Im Zuge der Sanierung wurde das in den 1970-er Jahren gebaute Sportforum seit Mai 2018 baulich auf den neuesten Stand gebracht. Das gut zwei Millionen Euro teure Vorhaben zielte darauf ab, die Wärmebilanz der beliebten Sportstätte entscheidend zu verbessern. Undichte Fenster und fehlende Wärmedämmung sorgten zuvor dafür, dass die wertvolle Heizwärme stets schnell aus dem Objekt entwich, was vor allem die jährlichen Betriebskosten erheblich in die Höhe trieb.

Im Zuge der umfangreichen Arbeiten, die hauptsächlich mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) finanziert werden, wurden außerdem die räumlichen Bedingungen für die Nutzer der Halle optimiert. Einige Wände wurden versetzt, um den Platz im Haus effektiver auszunutzen. Auch die Beleuchtung im erwähnten Gebäudeteil wurde komplett erneuert.

Von Tom Schröter