Die Corona-Pandemie hatte auf die Stadtbibliothek Wolgast nicht zu übersehende Auswirkungen. Bis zum Ende des zurückliegenden Jahres 2020 waren insgesamt 17,35 Prozent weniger Nutzer und 9,8 Prozent weniger Entleihungen zu verzeichnen. 164 Bürgerinnen und Bürger haben sich im Jahr 2020 neu angemeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr 2019, wo es 289 Neuanmeldungen gab, sind das zwar deutlich weniger, dennoch ist die Leiterin der Einrichtung zufrieden. „Wir leihen Bücher aus und sind nicht komplett geschlossen – das allein zählt“, sagt Dr. Angela Rambow.

Und: Das kleine Bibliotheksteam hat sehr viel Unterstützung und Solidarität durch zahlreiche Leser, die zum größten Teil ihre Bibliothek schon seit Jahrzehnten nutzen, erfahren. 967 ständige Leser haben die städtische Einrichtung 2020 regelmäßig genutzt und insgesamt 38 268 Entleihungen getätigt. 2019 zählte die Stadtbibliothek Wolgast 1170 aktive Leser und 42 418 Entleihungen. „Das ist zwar weniger, aber angesichts der vielen Einschränkungen, die es voriges Jahr gab, immer noch ein gutes Ergebnis“, resümiert Rambow.

Überraschungspakete total beliebt

Aktuell verfügt die Stadtbibliothek über 33 138 sogenannte Medieneinheiten – Bücher, Zeitschriften, Hörbücher und weitere digitale Medien. „Sie werden kontinuierlich durch Neueinkäufe ergänzt“, so die Leiterin. So wurden in der Stadtbibliothek im zurückliegenden Jahr 2860 (im Jahr 2019 waren es 2599) Bücher bzw. Medieneinheiten neu angeschafft.

In den roten Körben im Foyer befinden sich, mit Namen versehen, die Bestellungen der Leser. Quelle: Cornelia Meerkatz

Wenn Angela Rambow als Leiterin der Wolgaster Stadtbibliothek gefragt wird, welche Art von Büchern im zurückliegenden Corona-Jahr am häufigsten ausgeliehen wurden, muss sie lange nicht überlegen: „ Überraschungspakete“ sagt sie und lacht. Aus der (Corona)-Not heraus von ihrem kleinen Team entwickelt, stehen die Überraschungspakete auf der Beliebtheitsskala der Nutzerinnen und Nutzer ganz oben. Die Überraschungen sind für all jene gedacht, die keinen speziellen Bücherwunsch bei der Online- oder telefonischen Vorbestellung haben, aber gern Lektüre abholen wollen.

„Oft sind das ja Leserinnen und Leser, die schon seit vielen Jahren zu uns kommen. Wir sehen anhand der bisherigen Ausleihe, wohin der Geschmack geht und stellen dann eine Buchauswahl zusammen, von der wir hoffen, dass sie Anklang findet“, erläutert die Leiterin der Einrichtung das Prinzip der Überraschungspakete. Bei Kindern können zudem Altersangaben gemacht werden, bei Erwachsenen der Zusatz „Romane“, wenn es kein Sachbuch sein soll.

Drei Möglichkeiten für die Ausleihe

In diesen blauen Kisten, die im Foyer der Wolgaster Stadtbibliothek stehen, können Leser ihre entliehenen Bücher zurückgeben. Im Foyer dürfen sich maximal zwei Personen aufhalten. Quelle: Cornelia Meerkatz

Für alle Bücherwürmer hat das Bibliotheksteam trotz der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten sichergestellt, dass die Einrichtung ausschließlich für die Rückgabe und Abholung von Medienbestellungen im Foyer geöffnet war und ist. Die Ausleihe wurde und wird über drei Wege ermöglicht:

1. Weg: Leser suchen sich Zuhause über die Website der Bücherei aus dem Katalog Titel aus, loggen sich dann in ihr Konto ein und bestellen diese Titel vor.

2. Weg: Leser schicken eine Bestell-Mail an die Bibliothek, auch thematische Literaturzusammenstellungen sind möglich.

3. Weg: Nutzer rufen in der Bibliothek an, um die Bestellung durchzugeben. Die Telefonnummer lautet: 03836-20 25 80. Erreichbar sind Rambow und ihre Kolleginnen im Rahmen der bekannten Öffnungszeiten.

Viele beliebte Veranstaltungen wegen Corona abgesagt

Dennoch: Wichtige Arbeitsfelder der Stadtbibliothek konnten wegen der Corona-Pandemie kaum realisiert werden. Dazu zählt die Aufgabe, Bildungspartner zu sein. Mit neun Schulen der Stadt und des Landkreises, neun Kindertagesstätten sowie vier Seniorenbetreuungsstätten bzw. Seniorenheimen bestehen seit Jahren Kooperationsverträge für beliebte Veranstaltungen, berichtet Angela Rambow. Doch waren 2019 noch 133 Veranstaltungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sowie Seniorenarbeit noch möglich, konnte ein vielfältiges Leseförderungsprogramm 2020 nicht angeboten bzw. umgesetzt werden.

„Dies ist besonders bitter für unser Bibliotheksteam, aber auch für die jeweiligen Einrichtungen und für die Kinder sowie Senioren“, erklärt die Leiterin. So mussten der Bibliotheksführerschein für Vorschulkinder, der Lesekompass für die 1. und 2. Klassen sowie der Rasende Reporter – eine beliebte Veranstaltung für Schüler der Klasse 5 – weitestgehend entfallen.

Lediglich 23 Kinderprogramme konnten zu Jahresbeginn 2020 durchgeführt werden, weitere 49 bereits terminlich vereinbarte Veranstaltungen mussten dann coronabedingt abgesagt werden. Höhepunkte, wie die literarisch-musikalischen Programme zu Ostern, zu Lichterfesten und zum Weihnachtsfest, fanden nicht statt.

Abgesagt wurden zudem 14 Veranstaltungen für Senioren. Gleiches gilt für Arbeitsmöglichkeiten am Internet-Arbeitsplatz. Es gab und gibt wegen Corona keine Möglichkeit, die Tageszeitung und Zeitschriften zu lesen.

Onleihe gewinnt an Bedeutung

Umso mehr freuen sich Angela Rambow und ihre Mitarbeiter, dass die Wolgaster Stadtbibliothek zunehmend auch als virtuelles Haus wahrgenommen wird. Recherchieren, verlängern, vormerken über den Online-Katalog und das Ausleihen von elektronischen Medien über den Verbund „ Onleihe Mecklenburg-Vorpommern“ – beide Angebote versteht das Team als Beitrag zum barrierefreien Zugang zu Information und Literatur.

„Noch liegen keine Jahreszahlen für die Onleihe vor, aber unser Resümee fällt positiv aus. Der kontaktlose Service bei Entleihungen und Rückgabe wurde von den Nutzern gut angenommen und wird weiter steigen“, ist die Chefin der Wolgaster Stadtbibliothek überzeugt.

