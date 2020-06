Wolgast

Gute Nachrichten für alle Leseratten: Seit dem 2. Juni ist die Stadtbibliothek Wolgast wieder geöffnet. Nun darf auch wieder vor Ort in den rund 35 000 Büchern, Hörbüchern und Zeitschriften gestöbert werden, natürlich unter Beachtung gewisser Vorsichtsmaßnahmen.

„Wir freuen uns, dass unsere Nutzer wieder hierherkommen dürfen. Natürlich gab es die ganze Zeit über die Möglichkeit der Online-Ausleihe, aber es war sehr hart, von jetzt auf gleich die Türen schließen zu müssen und alle Veranstaltungen abzusagen“, erzählt Dr. Angela Rambow, die Leiterin der Stadtbibliothek. Schließlich sei die Einrichtung im Allgemeinen auch ein Ort der Begegnung, ein Treffpunkt.

Modern und großzügig

Wer übrigens einen staubigen, altbackenen Ort vor Augen hat, wenn das Wort Bibliothek fällt, der war noch nicht in der Hufelandstraße. Der moderne Flachbau präsentiert sich hell, offen und freundlich. Angestaubt ist hier nichts. Den ersten großen Pluspunkt kann die Einrichtung schon vor der Tür verbuchen. Es steht ein großer Parkplatz zur Verfügung, auf dem bis zu zwei Stunden kostenfrei geparkt werden kann.

Kontaktlose Medienrückgabe

Die Eingangstür öffnet sich automatisch, kaum dass man davorsteht. Normalerweise fällt dann der erste Blick beim Betreten der Stadtbibliothek auf den großzügigen Kinderbereich. Im maritimen Look gestaltet, können sich hier die kleinen Gäste so richtig wohlfühlen. Zurzeit sind es aber die blauen Boxen, die einem im Foyer ins Auge springen. Diese sind für die völlig kontaktlose Buchrückgabe gedacht. Der Nutzer legt das, was er zurückgeben möchte, dort hinein und die Medien werden durch den aufgeklebten Barcode dem entsprechenden Nutzerkonto zugeordnet.

Kontaktlose Rückgabe im Eingangsbereich der Stadtbibliothek. Wer möchte, kann das System auch weiterhin für die Abholung nutzen. Quelle: Alexandra Schäfer

Bücher gehen in 3-Tage-Quarantäne

Die abgelieferten Bücher gehen aber nicht sofort wieder in die Ausleihe, sondern erst einmal in eine 72-Stunden-Quarantäne. Nach diesem Zeitraum haben sich möglicherweise anhaftende Corona-Viren auf dem Folienbucheinband verflüchtigt. Auf Papiereinbänden ist das schon nach 24 Stunden der Fall. Entsprechende Informationsschreiben erklären dem Nutzer alles ganz genau.

Das kontaktlose Rückgabe- und Abholsystem wurde mit den Corona-Lockerungen zum 4. Mai eingeführt und hat sich in der Praxis gut bewährt, erzählt Rambow. Die Ausgabe kann ab jetzt aber auch wieder durch die Mitarbeiter im Gebäude erfolgen.

Vorbestellungen erleichtern

Hat man sich die obligatorische Mund-Nasen-Bedeckung angelegt und einen Korb geschnappt, kann das „Büchershoppen“ dann aber wie gewohnt losgehen. Es dürfen sich zwar nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Raum aufhalten und die Aufenthaltsdauer sollte nicht mehr als 20 Minuten betragen, aber für das Aussuchen frischen Lesestoffs reicht das allemal. Rambow empfiehlt, das Gewünschte vorzubestellen, entweder über den digitalen Katalog, per E-Mail oder Telefon. Das spart Zeit beziehungsweise lässt auf der anderen Seite mehr Raum für das spontane Aussuchen.

Rosi Mehl nutzt die Wiedereröffnung der Stadtbibliothek Wolgast, um sich neue Bücher auszuleihen. Mund-Nasen-Bedeckung und Korb sind wegen Corona Pflicht. Quelle: Alexandra Schäfer

Überraschungskisten sind beliebt

Für alle, die keinen speziellen Ausleihwunsch, keine Zeit zum Aussuchen oder nur ein bestimmtes Thema im Kopf haben, gibt es seit den Corona-Einschränkungen sogenannte Überraschungskisten. Für Kinder wird Literatur nach Altersgruppen gestaffelt zusammengestellt. Auch thematischen Wünschen kommt das Bibliotheksteam gerne nach. „Unsere Überraschungskisten sind ein Hit, viele haben daran Geschmack gefunden. Das Angebot wird auch nach Corona weiterbestehen“, berichtet Rambow.

Veranstaltungen sind Markenzeichen

Ganz besonders traurig ist sie darüber, dass momentan keine Veranstaltungen stattfinden können. Die literarisch-musikalischen Veranstaltungen für Kinder und Senioren sind ein Markenzeichen der Bibliothek und sehr beliebt. „Wir haben Kooperationsvereinbarungen mit allen Kitas und Schulen in Wolgast und auch mit einigen Kinderbetreuungseinrichtungen auf der Insel Usedom“, so Rambow. Sie alle kommen im Normalfall regelmäßig in die Bibliothek. „Es geht darum, den Kindern über Freude zu vermitteln, dass Lesen Spaß machen kann.“

Der Kinderbereich in der Stadtbibliothek Wolgast ist großzügig und liebevoll eingerichtet. Quelle: Alexandra Schäfer

Auch die Nachmittagsveranstaltungen für die Senioren sind seit vielen Jahren etabliert. Dreimal pro Jahr findet eine Hausmusik zu einem bestimmten Thema mit eigens dafür arrangierten Musikstücken statt.

Onleihe beliebt

Aktuell besonders nachgefragt ist natürlich die Online-Ausleihe, die sogenannte Onleihe. Tausende digitaler Medien sind darüber abrufbar. Die Stadtbücherei zahlt eine Nutzungsgebühr an den Betreiber des landesweiten Portals, um ihren 1170 aktiven Nutzern (Stand 31.12.2019) diesen Service bieten zu können. Rund ein Drittel davon wohnt auf der Insel Usedom. Gerade für diese ist die Onleihe wichtig und sie wissen sie zu schätzen.

Kontakt: Telefon 03836 / 20 25 80, www.stadtbibliothek-wolgast.de

Von Alexandra Schäfer