Wolgast

Die Natur in seiner vollen Farbvielfalt kann man derzeit in der Region beobachten. Da jetzt wieder weniger Menschen unterwegs sind, trauen sich auch die Tiere an Orte, wo sie seltener anzutreffen sind. Der Stralsunder Fotograf Stefan Sauer hielt diese Enten und Kormorane im Wolgaster Stadthafen im Bild fest. Durch das Auftauen des Peenestroms finden auch die Kormorane wieder mehr Futter in Form von Fisch.

Stockente, Reiherente, Kormoran

Die Stockente ist die größte und am häufigsten vorkommende Schwimmente Europas und die Stammform der Hausente. Ausgewachsene Männchen im Balzkleid sind mit ihrem grünmetallischen Kopf, dem gelben Schnabel und dem weißen Halsring unverwechselbar.

Die Reiherente zählt zu den so genannten Tauchenten und gilt als die häufigste Süßwassertauchente.

Der Kormoran ist vor allem in großen Teilen Europas, Asiens und Afrikas, außerdem Australien und Neuseeland sowie Grönland und die Ostküste Nordamerikas zu Hause.

Von Hannes Ewert