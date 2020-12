Wolgast

Bisher wird der Wolgaster Südhafen rein wirtschaftlich für die Abfertigung von Frachtschiffen und die Lagerung unterschiedlicher Güter genutzt. Nun gibt es die Idee, hier auch maritimen Tourismus anzusiedeln.

Henning Bligenthal, Geschäftsführer der Wolgaster Hafengesellschaft mbH, und seine Schwester Anne Jung möchten den zum Hafenareal gehörenden Stichkanal gern als Wasserwanderrastplatz herrichten. Während der jüngsten Bauausschusssitzung präsentierten sie ihr Grobkonzept, wobei sie betonten, dass es sich bisher nur um einen Entwurf handele, der noch mit keiner Behörde abgestimmt sei.

35 bis 66 Liegeplätze könnten entstehen

„Der Stichkanal ist eine kleine Perle, die derzeit leider nicht genutzt wird“, erklärte Bligenthal, der im übrigen darauf hinwies, dass die das Kanalbecken umgebende Spundwand völlig intakt sei, jedoch müsse eine Ausbaggerung des Kanals erfolgen. Die bisherigen Vorstellungen gingen von der Schaffung von 35 bis 66 Liegeplätzen aus, wobei vorbehaltlich einer Genehmigung durch das Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund Liegeplätze nicht nur im Stichkanal selbst, sondern auch an der südlich an den Kanal grenzenden Hafenpier angeordnet werden könnten.

Henning Bligenthal, Geschäftsführer der Wolgaster Hafengesellschaft, und seine Schwester Anne Jung möchten ein neues Projekt im Wolgaster Südhafen umsetzen. Quelle: Tom Schröter

Beabsichtigt sei, so Henning Bligenthal weiter, gemeinsam mit der Stadt Wolgast beim Land Mecklenburg-Vorpommern finanzielle Mittel aus der Infrastrukturförderung zu beantragen. „In den nächsten Jahren ändert sich die Förderkulisse im Infrastrukturbereich, so dass wir Tempo machen möchten, um dieses Projekt noch gefördert zu bekommen“, so Bligenthal, dessen grobe Kostenschätzung sich auf eine Bruttobausumme von 1,5 Millionen Euro beläuft. Bis zu 90 Prozent könnten gefördert werden; die Kofinanzierung für den verbleibenden zehnprozentigen Anteil werde die Wolgaster Hafengesellschaft übernehmen.

Auch Tankstelle und Bootslager geplant

„Industrieller Umschlag und Tourismus“, da ist sich Bligenthal sicher, „können sich ergänzen.“ In Privatinitiative sollen auch eine Tankstelle sowie ein Bootslager in Form einer Halle mit einer Grundfläche von 24 mal 100 Meter entstehen. Dank der bestehenden Hafenanlagen sei außerdem Krantechnik für den Einsatz am Wasserwanderrastplatz verfügbar.

Zurzeit wird der zum Wolgaster Südhafen gehörende Stichkanal, der über eine intakte Spundwand verfügt, kaum genutzt. Quelle: Tom Schröter

In der Stadt Wolgast würde die Umsetzung des Vorhabens eine Bereicherung für den Wassersport-Tourismus bedeuten. Im Bauausschuss stieß die Projektvorstellung auf allgemeines Interesse. „Ich finde die Sache gut“, sagte der zweite stellvertretende Vorsitzende Marko Friszewski ( AfD), der die Sitzung leitete. Dabei verwies er konkret auf den Umstand, dass sich die nächste Tankstelle für Bootstouristen erst in der Marina in Kröslin befinde.

Seit Jahresbeginn 2019 ist die Betriebsgesellschaft Vierow neuer Eigentümer der Wolgaster Hafengesellschaft. Für eine sechsstellige Summe wechselte damals die bis dahin zur Wowi Immobilien- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, einer hundertprozentigen Tochter der Stadt Wolgast, gehörende Gesellschaft den Besitzer. Henning Bligenthal ist auch Geschäftsführer der Hafen Vierow GmbH.

Von Tom Schröter