Am Ende sind alle Beteiligten erleichtert. Die Stachelschweine kauen in ihrem neuen Zuhause entspannt am Willkommensmenü, und Mirko Daus und seine Mitarbeiter zeigen sich mit dem Ablauf der ungewöhnlichen Umzugsaktion zufrieden. „Vorbereitung ist eben alles“, lautet Daus’ Eigenlob und er hat recht.

In den vergangenen Monaten wurde für die acht Stachelschweine des Wolgaster Tierparks ein neues Zuhause artgerecht hergerichtet. Wo sich früher die Minischweine tummelten, sind am Montag die stachelbewehrten Nager eingezogen. „Das alte Stachelschwein-Gehege bestand im Grunde genommen nur aus einer Betonfläche und einem Innenbereich“, erklärt der Tierparkleiter. Die neue Anlage, die sich direkt auf der anderen Seite des Weges befindet, sei drei Mal so groß. „Hier haben die Tiere einen Bereich mit Kies und Mutterboden, in dem sie wühlen können. Sie haben ausreichend Platz, einige Höhlen und ein Haus mit Vorbau, unter dem es immer trocken ist.“

Sogar an einen Badeteich wurde gedacht

Ein kleines Podest sorgt dafür, das sich Tier und Besucher künftig auf Augenhöhe begegnen können. Sogar eine Badegelegenheit ist vorhanden. „Wir haben festgestellt, dass unsere Stachelschweine gern in einer Pfütze baden, wenn es draußen warm ist“, berichtet Daus.

Die Umsiedelung der etwa 15 Jahre alten Nager ging nicht ohne Risiko ab. Daus und Tierpflegerin Anja Weinert hatten sich robustes Schuhwerk angezogen. „Die Stacheln der Tiere“, so stellte der Leiter klar, „sind extrem spitz, haben feine Widerhaken und sind mit einer Art Wachsschicht überzogen, die dazu führt, dass eventuelle Wunden schlecht heilen.“

Die Stachelschweine vom Tannenkamp blieben jedoch auch an diesem Vormittag weitgehend friedlich. Kein Wunder: „Sie haben heute noch kein Futter bekommen“, erklärte der Parkleiter, während Anja Weinert diverse Leckerli in einem eigens für den Wohnsitzwechsel quer über den Weg aufgerichteten Gittergang verteilte. Bald darauf drängten sich die Umzugskandidaten, das Futter witternd, an der Schiebetür, die sich plötzlich öffnete. Zunächst taten sich die hindurchschlüpfenden Nager an den verstreuten Bananen, Kohlblättern und Tomaten gütlich, bis Daus sie mit einer Holzplatte zur Eile drängte.

Die Tierpark-Mitarbeiter hatten für den Umzug der Stachelschweine extra einen Gittertunnel gebaut, durch den die Nager vom alten Gehege in ihr neues, deutlich geräumigeres Domizil laufen konnten. Quelle: Tom Schröter

Beim Überwinden des Laufgitters erwiesen sich die Tiere als regelrecht zirkusreif und Daus als ihr mutiger Dompteur. Stück für Stück näherten sich die ersten sieben Vierbeiner in Tigermanier tippelnd ihrer neuen Unterkunft, wobei Daus beim Überwinden der Türschwelle hier und da noch einmal sanft nachhelfen musste. Das achte und letzte Tier hatte sich nicht so leicht zum Tapetenwechsel animieren lassen. Mit Schaufel, Spaten und gutem Zureden ließ sich aber auch der Nachzügler bald durch den Gittertunnel geleiten.

Erstes Frühstück im neuen Zuhause

Als sich hinter ihm die Tür des neuen Stachelschweinestalls schloss, war die eingespielte Truppe an ihrem neuen Standort vereint und genoss schmatzend die verspätete Frühstücksration. „Ein, zwei Tage werden die Tiere jetzt im Haus verbringen, damit sie sich an die neue Umgebung gewöhnen“, erklärt Daus später. „Dann können sie ihr neues Außengelände erkunden.“ Anstelle des alten, ausgedienten Geheges soll später die neue Futterküche des Tierparks entstehen.

Neugierig verfolgten mehrere Tierparkgäste die Übersiedelung der exotischen Stachelkleidträger. Diese hatten beim Kontakt mit dem Gitter einige ihrer spitzen Borsten eingebüßt, die aber sofort dankbare Abnehmer fanden.

Von Tom Schröter