Wolgaster Tierpark bald auch mit Aquarienhaus

Wolgast

Im Wolgaster Familientierpark wird gegenwärtig an mehreren Stellen intensiv gebaut. So macht zum Beispiel die Errichtung des neuen Aquariumpavillons große Fortschritte, der in Kooperation mit dem Landesanglerverband MV initiiert und finanziert wird. In den vergangenen Wochen hat der Loitzer Fachmann Roland Piper das aus Lärchenholz bestehende von 136 Holznägeln zusammengehaltene Ständerwerk aufgestellt.

„Das Gebäudeinnere unter der Kuppel bleibt für die Aquariumtechnik und die Arbeit der Tierpfleger reserviert“, berichtet Tierparkleiter Mirko Daus. Die geplanten sieben jeweils 1000 Liter fassenden Schaubecken würden ihrerseits in den Außenwänden angeordnet. Ein reichlich bemessener Dachüberstand soll sicherstellen, dass die Besucher vor nasser Witterung geschützt sind und sich möglichst wenig Tageslicht im Beckenglas spiegelt.

Ein Sichtteich mit Sumpfschildkröten ist geplant

Einheimische Fischarten sollen in der Anlage später Einzug halten, so zum Beispiel Stichling und Bitterling, die beide ein interessantes Laichverhalten zeigen. „Vor dem Pavillon richten wir außerdem einen Sichtteich ein, in dem unter anderem Sumpfschildkröten zu sehen sein werden“, verkündet Daus. „Daneben lädt eine Legesteinmauer zum Sitzen ein.“ Bereits fertig modelliert ist die Nachbildung eines Großsteingrabes, dessen mehrere Tonnen schwerer Deckelstein bis in die 1960er Jahre am Tannenkampweg und anschließend in der alten Stachelschweinanlage seinen Platz hatte.

„In diesem neuen Gehege wollen wir später den Silberfuchs präsentieren“, sagt Tierparkleiter Mirko Daus. Quelle: Tom Schröter

Schon nahezu fertiggestellt ist ein neues Fuchsgehege, das sich in Nachbarschaft der 2020 erneuerten Stachelschweinanlage befindet. „Hier wollen wir den Silberfuchs präsentieren – einen Farbmorph des Rotfuchses, der weniger scheu ist und daher besser beobachtet werden kann“, erklärt der Tierparkleiter. Aktuell sind Mitarbeiter Andreas Struß und der neue Parkmanager Till Daus dabei, das Fuchsdomizil auf seiner Rückseite mit einem Zugang für die Pfleger zu versehen.

Kleine Schutzhütten für die Braunen Makis

Die Braunen Makis erhielten derweil kleine Schutzhütten, um sie zusätzlich zum Aufenthalt im Freien zu animieren. Zudem wurden im begehbaren Maki-Revier Wege neu angelegt. In dem im Herbst 2018 eingerichteten Amphibienteich regt sich dank der steigenden Temperaturen tausendfaches Kleintierleben. Das Wolf-Info-Haus verfügt jetzt über einen präparierten Wolfsrüden, der früher im Schweriner Zoo lebte. Und das Gehege für die Waschbären umgibt neuerdings eine spezielle Umzäunung, die beim Begucken der Tiere weniger stört als ihr an einen Schafzaun erinnernder Vorgänger.

Die Waschbären im Tannenkamp genießen die wärmenden Strahlen der Frühlingssonne. Quelle: Tom Schröter

Auf dem Terrain nebenan entsteht in nächster Zeit ein neues Multifunktionsgebäude mit Zooschule, Futterküche, Schaufutterküche und Sozialräumen für die Parkmitarbeiter. Parallel dazu sollen im Tierpark neue Leitungen für Trink- und Abwasser sowie Breitbandkabel und Strom verlegt, Wege teilweise erneuert und ein neues modernes Eingangsgebäude errichtet werden. „Wenn alles planmäßig verläuft, sollen sämtliche Investitionen bis zum Sommer 2022 abgeschlossen sein“, sagt Mirko Daus.

Wolgaster Tierpark erbte 333 333 Euro

Auch finanziell stehe der Tierpark auf soliden Füßen, was auf eine hohe Gästezahl und besondere Zuwendungen zurückzuführen sei. Vor etwa zwei Jahren kam die Einrichtung im Tannenkamp in den Genuss einer Teilerbschaft über 333 333 Euro aus dem Nachlass einer Berliner Tierfreundin, dank dieser nun zum Beispiel finanzielle Eigenanteile abgedeckt für Investitionen werden können. Eine weitere Erbschaft in Höhe von knapp 20 000 Euro soll Verwendung finden, wenn voraussichtlich 2022 das Zuhause für die Krallenaffen renoviert und erweitert wird.

Von Tom Schröter