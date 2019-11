Wolgast

Es ist eine schöne und lange Tradition, dass in Wolgast Bläser am Samstagabend vor dem 1. Advent den Turm der St. Petri-Kirche besteigen und von der Aussichtsplattform aus die nahende Weihnachtszeit verkünden. Auch an diesem Sonnabend, dem 30. November, um 17 Uhr wird der Posaunenchor der Kirchengemeinde den Beginn des neuen Kirchenjahres in dieser Weise musikalisch einleiten. Das Turmblasen beginnt um 17 Uhr, teilt Kantorin Maria Uhle mit.

Von Tom Schröter