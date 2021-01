Wolgast

Die Wolgaster Vokalisten hatten wegen der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie lange Zeit nichts von sich hören und sehen lassen. Nun sind sie – der misslichen Lage zum Trotz – musikalisch in das neue Jahr 2021 gestartet und lassen Freunde der Chormusik daran teilhaben, indem sie ihnen ein besonderes Ständchen nach Hause bringen.

„Das hinter uns liegende Jahr war ja für uns wie für alle Chöre unseres Landes nicht besonders ereignisreich“, schreibt Fred Winter, musikalischer Leiter des Ensembles. „Diese unerfreuliche Situation hat uns zu einer Videoproduktion inspiriert, welche vor wenigen Tagen fertiggestellt werden konnte.“

Video im Internet auf Youtube zu erleben

Zu sehen ist das gut fünf Minuten lange Video „Wenn ich ein Vöglein wär ...“ (Satz: Fred Winter; Tonschnitt: Markus Ziegenhagen; Kamera und Bearbeitung: Michael Köhler) im Internet auf dem Portal Youtube. Auch auf der Homepage des Chores ist die Videosequenz verlinkt.

Der Text der heute gängigen Fassung des bekannten deutschen Volksliedes „Wenn ich ein Vöglein wär ...“ stammt aus der Feder von Johann Gottfried Herder. Er handelt von der Sehnsucht des Singenden, der nicht aufhören kann, an sein derzeit abwesendes geliebtes Gegenüber zu denken, und den es nach Zweisamkeit verzehrt.

Sänger entführen in die vorpommersche Natur

Die Wolgaster Volkalisten haben sich 2013 formiert. Sie sind ein Zusammenschluss sangesbegeisterter Menschen verschiedener Generationen – von Jugendlichen des Runge-Gymnasiums Wolgast, Studierenden der Universität Greifswald und chorerfahrenen Berufstätigen der Region. Mit ihrer Videoproduktion von „Wenn ich ein Vöglein wär ...“ entführen sie ihr Publikum zunächst auf eine entlegene Wiese, um in der Folge an verschiedenen Örtlichkeiten inmitten der weiten vorpommerschen Natur zu singen: Auf der Lichtung, unter Bäumen, in den Dünen.

„Das vergangene Jahr 2020 hieß auch für uns, auf viel Chor verzichten zu müssen“, schreibt Fred Winter. „Wir hoffen, mit den Klängen unserer Produktion auch Ihnen aus der Seele zu sprechen, und wünschen Ihnen allen ein gesundes und geselliges Jahr 2021.“

