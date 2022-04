Wolgast/Groß Ernsthof

So fühlt sich beinahe normales Wandern an: Am Sonnabend begrüßten die Wolgaster Wanderfreunde das Ende der Corona-Hotspot-Regeln in Vorpommern. Herrliches Frühlingswetter und eine gut geplante Tour vom Wolgaster Kleeblattcenter bergab zur Ziese, über die Wiesen nach Voddow und schließlich zur traditionellen Einkehr mit Eisbein und Sauerkohl im Groß Ernsthofer „Himmel“. Dort freuten sich die Kellnerinnen, ihre Gäste aus Wolgast nach langer Zeit gesund und gut zu Fuß wieder zu begrüßen. Nach 16 Kilometern kamen alle 12 Teilnehmer schließlich satt und zufrieden wieder in Wolgast an.

Aktuell 70 Tippelbrüder und -schwestern im Verein

Die Wolgaster Wanderfreunde mit aktuell 70 Mitgliedern und einem aktiven Vereinsvorstand gepaart mit einer idealen Wandergegend vor der Haustür sind durch Corona nicht auszubremsen. Auch 2022 sind im Wanderplan viele interessante und anspruchsvolle Touren verzeichnet. Ausflüge zur Insel Hiddensee, zum Königsstuhl auf Rügen oder nach Prenzlau zählen zu den Höhepunkten im Programm. Und natürlich ist der Verein mit einer starken Gruppe beim 121. Deutschen Wandertag im August im Remstal (Baden-Württemberg) vertreten.

17 Wanderführer bereiten die Touren vor

Für gute Vorbereitung, Organisation und reibungslosen Verlauf der einzelnen Wanderungen sorgen insgesamt 17 Wanderführer. Jede Tour widmet sich einem speziellen Thema, wie zum Beispiel Sonnenaufgang an der Zinnowitzer Seebrücke, Sonnenuntergang am Achterwasser, Anbaden „mit und ohne“, Gesundheitswandern oder Grünkohl mit Anklamer Knacker. An Aktivitäten anderer Vereine, wie dem Usedom-Marathon im Mai, werden die Wanderfreunde natürlich auch teilnehmen und zeigen, was in ihren Waden steckt. Und am 11.11. startet nicht nur für die Wolgaster Jecken die fünfte Jahreszeit. Gut zu Fuß werden die Wanderfreunde nach dem Rathaussturm dann erneut in den „Himmel“ nach Groß Ernsthof ziehen.

Von Ilse-Ruth Uebner