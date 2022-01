Buddenhagen

Ist das Zuckerwatte oder was? Das fragte sich verwundert Manfred Zander, als er dieser Tage das seltsame Gebilde im Winterlaub entdeckte. Gemeinsam mit den Wolgaster Wanderfreunden war er am 6. Januar zur ersten Wanderung in diesem Jahr unterwegs. Strahlender Sonnenschein, eine trockene, klare Winterluft und kaum Wind begleiteten ihn und seine Sportfreunde auf der Tour von Karlsburg nach Hohendorf.

Herrliche Winterbilder hatten die altbekannten Wege quer durch den Buddenhagener Forst mit ihrem Charme verzaubert. Und dann das: Ein bizarres Gebilde an einem toten Ast. Unzählige schneeweiße, dichte, wellig gebogene, haarfeine Fäden, die insgesamt wie ein wattebauschartiges Bündel aussahen. Schnell zückte er sein Handy und schoss die einmaligen Fotos.

Google wusste Rat

Manfred Zander von den Wolgaster Wanderfreunden hat neben dem Haareis im Wald von Buddenhagen auch gefrorene Pilze an einem gefällten Baumstamm entdeckt. Er geht stets mit offenen Augen auf seinen Touren durch die Natur. Quelle: privat

Zuhause wurden erst einmal herumgefragt. Wer hat so etwas schon mal gesehen? Ist es vielleicht ein Pilz? Tatsächlich gibt es einen Pilz, der ähnlich aussieht. Es handelt sich dabei um den Ästigen Stachelbart (Hericium coralloides). Dieser Pilz kommt in Mitteleuropa jedoch selten vor. Also wohl eher doch nicht.

Schließlich wurde Zander bei Google fündig. Die „Zuckerwatte“ ist kein Pilz, erfuhr er. Vielmehr handle es sich um eine besondere Form des Eises, das sogenannte Haareis oder die Eiswolle. Bei diesem Naturphänomen bilden sich an abgestorbenen Ästen von Laubholz Haare aus Eis. Sie sind 30 bis 100 Millimeter lang und zum Teil nur 0,02 Millimeter dick. Sie wachsen nicht wie ein Eiszapfen an den Enden, sondern von ihrer Basis her aus dem im Holz gespeicherten Wasser.

Eishaare wachsen in rasantem Tempo

Und: Die Eishaare bilden sich mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von 5 bis 10 Millimetern pro Stunde solange genügend Wasser nachgeliefert wird. Eine Nacht genügt für eine ausgeprägte Haarbildung. Dabei spielt das lokale Mikroklima eine wesentliche Rolle. An schattigen Standorten überdauert das Haareis auch manchmal den ganzen Tag. In der Sonne hingegen beginnt es schnell zu schmelzen.

Bei seinen haarigen Recherchen erfuhr Manfred Zander, das bereits Sir John Herschel 1833 eine bebilderte Abhandlung in der Zeitschrift „The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science“ zum Thema Haareis veröffentlichte.

80 Jahre später beschäftigte das Thema den Meteorologen und berühmten Polarforscher Alfred Wegener (Vater der Kontinentalverschiebungstheorie). Er vermutete als Auslöser einen „schimmelartigen Pilz“.

Diese Vermutung wurde vor wenigen Jahren durch eine biophysikalische Studie von Gerhart Wagner und Christian Mätzler bestätigt. Allerdings bleiben die genauen chemischen und physikalischen Prozesse, welche die Eishaare entstehen lassen, bis heute im Dunkeln.

Spezielle Wetterbedingungen erforderlich

Nur soviel ist klar: Das Naturphänomen tritt nur bei ganz speziellen Wetterbedingungen auf. Damit Haareis entsteht, muss es vorher ein bis zwei Tage geregnet haben und die Temperatur anschließend gerade so um den Gefrierpunkt liegen. Dann sollte eine windstille Zeit folgen. Die Temperatur muss anschließend unter den Gefrierpunkt fallen, damit sich Eis bilden kann. Es darf aber auch nicht zu kalt werden, damit der Prozess im Ast nicht zum Erliegen kommt.

Wer Glück hat, wie Manfred Zander und die Wolgaster Wanderfreunde, kann dieses Phänomen in natura erleben.

Von Ilse-Ruth Uebner