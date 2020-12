Wolgast

Trotz der aktuellen Corona-Beschränkungen halten die Wanderfreunde Wolgast ihre Füße nicht still. Immer donnerstags und samstags sind sie unterwegs. Natürlich unter strenger Beachtung aller Hygiene-Auflagen. Höchstens drei Wanderfreunde aus maximal zwei Haushalten treffen sich zum gemeinsamen Wandern.

Dabei wird auf Abstand und Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen und in der Usedomer Bäderbahn geachtet. Schließlich gehören beinahe alle Mitglieder des Vereins zur Risikogruppe, schon was ihr Alter betrifft. Das hindert sie aber nicht daran, moderne Kommunikationskanäle zu benutzen, um weiterhin, wenn auch nur virtuell, den Wandersport in großen Gruppen zu pflegen. Not macht eben erfinderisch.

Online gemeinsam in der Region unterwegs

Schon als im Frühjahr der erste Lockdown die gemeinsamen Wanderungen stoppte, informierten einige Wanderfreunde per WhatsApp alle anderen in der Gruppe über Wanderungen im Ministil. Mit Fotos dokumentierten sie ihre Aktivitäten, zeigten neue Wege auf der Karte und regten zum Nachwandern an. Als im Mai wieder gemeinsame Treffen möglich waren, kam es den Wolgaster Sportwanderern so vor, als hätte es gar keinen Lockdown gegeben. Schließlich waren sie die ganze Zeit gemeinsam unterwegs, wenn auch nur im Internet.

Dieses am Greifswalder Bodden entdeckte Stillleben erhielt den Titel: „Da will wohl einer baden gehen.“ Quelle: ILSE-RUTH UEBNER

Natürlich macht das Erkunden unserer schönen Region in größeren Gruppen viel mehr Spaß. Deshalb sind bei den Wanderungen sonst auch immer zehn bis 15 oder mehr Teilnehmer dabei. Egal bei welchem Wetter: Scheint die Sonne, freut sich jeder. Regnet es, werden die Capes übergezogen. Steigt Nebel auf, ist man fasziniert von der märchenhaften Landschaft. Pfeift ein scharfer Wind um die Ecken, wird die Mütze etwas tiefer über den Kopf gezogen. Aber jedes Mal sind die Wanderfreunde stolz, gemeinsam zwölf bis 16 und mehr Kilometer in unserer herrlichen Natur und gesunder Luft absolviert zu haben.

Wanderplan für 2021 bald im Internet einsehbar

Dass die Corona-Pandemie nun erneut einen harten Lockdown erfordert, trifft die Wolgaster Wanderfreunde nicht unvorbereitet. Wenn auch Weihnachtsfeier und Jahreshauptversammlung abgesagt wurden, auf virtuelle Wanderungen wird nicht verzichtet. Der Wanderplan für 2021 ist auch schon fast fertig und bald im Internet einzusehen. Wie gewohnt, werden wöchentlich zwei Wanderungen vorgeschlagen.

Jeder, der gut zu Fuß ist, kann daran teilnehmen. Und wenn Corona große Gruppen nicht zulässt, die Wanderungen lassen sich auch individuell nachwandern. Wer einmal per pedes unterwegs ist, wird staunen, wie viele Wege und Naturschönheiten in unserer Region immer wieder aufs Neue zu entdecken sind.

Von Ilse-Ruth Uebner