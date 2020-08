Wolgaster Wehr öffnet am Sonnabend ihr Spritzenhaus

Wolgast

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast veranstalten am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür. Interessierte aller Altersgruppen sind am Gerätehaus an der Chausseestraße 45a herzlich willkommen. Für Kinder sind eine Hüpfburg sowie eine Bastel- und Malstraße aufgebaut. Zudem präsentieren die Brandlöscher ihre vielseitige Technik.

Wehrleiter Andreas Kycia kündigte auch zwei Vorführungen an. So werden eine Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall mit einem Pkw sowie eine Personenrettung mittels Drehleiter am Spritzenhaus simuliert. Die Kameraden, deren traditioneller Ball in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfiel, hoffen auf möglichst viele neugierige Besucher.

Von Tom Schröter