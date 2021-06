Wolgast

Mit zwei Wohngebietskonzerten startete die Wohnungswirtschafts GmbH Wolgast (WoWi) am Donnerstagnachmittag ihre Kulturoffensive angesichts der abklingenden Corona-Welle. In Wolgast-Nord begann um 14 Uhr auf dem Areal im Bereich Pestalozzi-/Dr. Theodor-Neubauer-/Robert-Koch-Straße das erste von zwei Hofkonzerten.

Trotz des nahezu wolkenlosen Himmels und der brütenden Hitze – das Thermometer zeigte bei Veranstaltungsbeginn satte 31 Grad Celsius an – fanden sich mehrere Mieter auf der Wiese ein. Hier hatte Guntram Steinke vom Veranstaltungsservice AEN eine mobile Bühne und mehrere Stühle und Tische aufgestellt. Gegen einen Obolus gab es an einem Versorgungsstand Bratwurst und alkoholfreie Getränke.

Bei 31 Grad Celsius fanden sich mehrere Konzertgäste auf dem Platz unweit der Robert-Koch-Straße ein, wo Künstlerin Anja Klee unter anderem Oldies zelebrierte. Quelle: Tom Schröter

Es herrschte ein Kommen und Gehen. Besonders begehrt waren natürlich die im Schatten der Bäume angebotenen Sitzplätze. Auf den Balkonen im Umfeld der Festwiese stellte sich hier und da ebenfalls Publikum ein.

Von Oldies bis Blues

Sängerin Anja Klee aus Stralsund und der Sassnitzer Gitarrist Markus Skrzepski präsentierten einen bunten Musikmix von Oldies, Blues und Folk bis hin zu Schlagern und Evergreens. Wie WoWi-Geschäftsführer Jan Koplin verkündete, seien die Wohngebietskonzerte ein kleiner Ersatz für den pandemiebedingten Ausfall der WoWi-Mieterfeste in diesem und im vergangenen Jahr.

„Für unser zweites Konzert um 17 Uhr in Wolgast-Süd an der Heberleinstraße wird die Bühne eingepackt, rübergefahren und dort auf der Freifläche wieder aufgebaut“, erklärte Koplin. Das Konzept: Die Leute ringsum können aus dem Fenster gucken oder auch herunterkommen, um die ersten Konzertklänge nach so langer Zeit zu genießen. Zu den Besuchern zählte auch der Wolgaster Armin Reuß. „Ich finde, das ist ein schöner Auftakt“, meinte der Rentner, der froh ist, „dass diese schlimme Zeit jetzt endlich vorbei geht“.

Von Tom Schröter