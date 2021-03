Wolgaster Zukunftskonzept in der finalen Phase

Wolgast

Seit etwa einem Jahr wird in Wolgast an einem neuen Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) gearbeitet, das die Basis für entsprechende Entscheidungen auf kommunaler Ebene bis zum Jahr 2035 bildet. Laut Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) ist der Konzeptentwurf nahezu fertig und soll zunächst am 8. April im federführenden zeitweiligen Begleitausschuss für Stadtentwicklung in Gänze vorgestellt werden.

„Eine große Versammlung mit interessierten Bürgern ist wegen der Corona-Einschränkungen zurzeit nicht möglich“, so Weigler. „Um trotzdem die breite Öffentlichkeit zu erreichen, wollen wir den Konzeptentwurf auch ins Internet stellen.“ Wünsche und Empfehlungen könnten dann per E-Mail den Verantwortlichen zugesandt werden.

Beschlussfassung soll am 26. April folgen

Die Beschlussfassung über das neue ISEK soll voraussichtlich in der Stadtvertretersitzung am 26. April erfolgen. „Bis dahin sollen die einzelnen Themenkomplexe, wie Wirtschaft, Wohnen, Bildung, Kultur/Tourismus, Infrastruktur und Stadtgrün, in den dafür zuständigen Ausschüssen der Stadtvertretung diskutiert werden“, teilt Ulrike Knoll mit, Leiterin des Fachbereiches Bauen und Stadtentwicklung im Wolgaster Rathaus. „Auch eine Priorisierung der einzelnen im Konzeptentwurf aufgeführten Maßnahmen muss noch vorgenommen werden.“

Der Begleitausschuss Stadtentwicklung unter Vorsitz des Stadtvertreters Martin Schröter (KfW) hat sich regelmäßig getroffen, um Entwicklungsperspektiven für Wolgast aufzuzeigen und konkrete Ideen einzubringen. Barbara Genschow vom Büro für Stadt- und Regionalentwicklung Wimes, die für Wolgast das Monitoring für die Stadtentwicklung stetig fortschreibt, habe die Vorschläge zusammengetragen, um diese fachlich zu überarbeiten und zu ordnen, berichtet Ulrike Knoll.

Ausschusschef Schröter zeigt sich mit der Arbeit der Mitglieder zufrieden. „Die Treffen fanden unter Corona-Bedingungen statt“, schildert er. „Das heißt, man sitzt in einer Turnhalle, jeweils 20 Meter auseinander, und muss kreativ denken. Angesichts dieser schwierigen Bedingungen wurde viel erreicht.“ Der Vorsitzende schlägt vor, den Ausschuss fortbestehen zu lassen, auch wenn das ISEK beschlossen wurde. Denn: „Der Prozess der weiteren Stadtentwicklung ist damit ja nicht beendet, sondern er hat gerade erst begonnen.“ Zudem plädiert Schröter dafür, die Sitzungen für die Bevölkerung zu öffnen: „Das Schicksal dieser Stadt liegt in den Händen aller Einwohner.“ Insbesondere sei auch die junge Generation in die Arbeit einzubinden.

Von Tom Schröter