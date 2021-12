Wolgast

Gleich an mehreren Stellen soll 2022 in Wolgast eifrig gebaut werden. Christian Zschiesche vom Zweckverband Festland-Wolgast kündigte jetzt ein umfangreiches Maßnahmenpaket für die Stadt am Peenestrom an. Die geschätzten Gesamtkosten betragen weit über zwei Millionen Euro.

Ab Juni 2022 sollen zeitgleich umfangreiche Tiefbauarbeiten an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet starten. So will der Verband für 541 000 Euro an der Baustraße auf 280 Meter Länge neue Leitungen für Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasser verlegen. Die Baustelle erstreckt sich etwa von der Grundschule bis zur Einmündung in Richtung Puschkinstraße, die aktuell noch Baustelle ist.

Zur gleichen Zeit will der Zweckverband die Erneuerung der vom Hohendorfer Wasserwerk nach Wolgast verlaufenden Trinkwasser-Haupttransportleitung fortsetzen. „Der nunmehr siebte, rund 900 Meter lange Bauabschnitt reicht von der Ziese bis zum Schieberkreuz am Schanzberg. Auch hier soll eine PVC-Leitung den alten Strang ersetzen“, so Zschiesche, der mit Gesamtkosten von 505 000 Euro rechnet.

Arbeiten im Sanierungsgebiet gehen weiter

Bereits im März sollen die Kanalbauarbeiten im Sanierungsgebiet Fischerwiek weitergehen. „Im Bereich Sandbergplatz werden Leitungen für Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasser neu gebaut“, informierte der Technische Geschäftsführer weiter. Hier betragen die geschätzten Kosten 662 500 Euro. Ist der Verband mit seinen Arbeiten fertig, könne sofort der Neuausbau des Platzes folgen, verkündete Bürgermeister Stefan Weigler: „Die Genehmigung für den Ausbau liegt bereits vor.“

Christian Zschiesche, Technischer Geschäftsführer des Zweckverbandes Quelle: Tom Schröter

Ebenfalls im März müssen sich die Wolgaster wieder auf Tiefbauarbeiten in der Heberleinstraße einstellen; diesmal von der Ecke Saarstraße bis zur Einmündung in die Clara-Zetkin-Straße. Hier werden für rund 773 000 Euro gleichsam die Stränge für Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasser erneuert.

Auf dem Regenrückhaltebecken an der Ziese manövrierte zunächst ein Boot, von dem aus das Wasser-Schlamm-Gemisch gleichmäßig abgepumpt wurde. Im nächsten Jahr sollen der Zulauf (im Bild oben) erneuert und ein Sandfang angelegt werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Die kommunale Freifläche am unteren Ende der Fischerstraße soll ab April zur Baustelle werden. „Hier entsteht ein 300 Kubikmeter fassendes Regenrückhaltebecken, um den Ablauf der Niederschläge aus dem Bereich Kronwiekstraße zu gewährleisten“, erläuterte Zschiesche. „Das vorhandene Becken in der Schützenstraße reicht künftig nicht mehr aus.“ 280 800 Euro sind für die neue Anlage eingeplant.

Düker zur Schlossinsel in Planung

Ebenfalls ab April soll das Regenrückhaltebecken unweit der B 111 an der Ziese für etwa 237 000 Euro ein neues Zulaufbauwerk und einen Sandfang erhalten. Auf diese Weise soll künftig eine Versandung des Beckens durch das vom Gewerbegebiet Am Fuchsberg kommende, verschmutzte Regenwasser vermieden werden. Erst in diesem Jahr war das Rückhaltebecken mit großem Aufwand für knapp 200 000 Euro von Schlamm und Sand befreit worden.

Ein Großprojekt wird 2022 lediglich geplant, um dann voraussichtlich im Folgejahr umgesetzt zu werden. Dabei geht es um den Bau eines Dükers vom Fischmarkt unter dem Schlossgraben hindurch zur nördlichen Schlossinsel. Hintergrund sind die auf der Schlossinsel geplanten Neubauten einschließlich Schwimmbecken, die mit Trinkwasser versorgt werden müssen und deren Schmutzwasser entsorgt werden muss. „Der vorhandene Leitungsbestand reicht für die veranschlagten Mengen nicht aus“, sagte Zschiesche. Daher seien die neuen Leitungen nötig.

Von Tom Schröter