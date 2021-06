Wolgast

„Mittelalter, Romantik, Moderne“ – so lautet das Motto der Wolgaster Kulturnacht 2021, zu der die alte Herzogstadt am 14. August Bewohner und Auswärtige willkommen heißt. Die drei Zeitepochen hielten für Wolgast jeweils viel Positives bereit, was sich in der Musik, Literatur und Bildenden Kunst, aber auch in der Geschichte, Philosophie und in den Naturwissenschaften widerspiegelt.

Das bewährte Konzept der Veranstaltungsreihe wird fortgesetzt: Während der Wolgaster Kulturnacht erfahren die Besucher viel Wissenswertes an historischen Orten. Sie können in romantisch-lauschiger Atmosphäre Geschichten aus vergangenen Zeiten hören, sich von Musik inspirieren und von Schauspielern und Feuerkünstlern faszinieren lassen.

Die Turmbläser eröffnen den Abend

Eröffnet wird die Kulturnacht um 19 Uhr durch die Turmbläser der Kirchengemeinde St. Petri. Die Gäste können sich auf den Marktplatz begeben, um von dort aus mit Stadtführern Gassen, Winkel und Plätze zu erkunden und die Atmosphäre der kleinen Stadt zu genießen. Die Guides vermitteln in drei Durchgängen Wissenswertes über die Geschichte der Stadt, über Baukunst und wirtschaftliche Höhepunkte, aber auch über Krieg und Verwüstungen, Niedergang und Wiederaufbau.

Mit diesem Plakat wirbt die Stadt Wolgast für die Kulturnacht am 14. August. Quelle: Gestaltung Gunnar Gotter

Für kulturelle Einlagen sorgen die Miller Family Band, das 1. Pommersche Blasorchester Wolgast, die Band Jazz-Casino aus Zinnowitz und Cherry Johnson aus Berlin, der sein Publikum mit tanzenden Lichtern, Pyros und Feuer, begleitet von packenden Rhythmen, in eine fantastische Welt entführt.

Auch die drei Museen haben geöffnet

Natürlich sind die Wolgaster Museen – Kaffeemühle, Runge-Haus, Eisenbahnfährschiff „Stralsund“ – weit geöffnet. Auf der Fähre finden Führungen statt, der „Waldgänger“ verbreitet musikalisch gute Laune und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Darüber hinaus kann man sich durch die Gewölbe der St.-Petri-Kirche führen lassen, die so manches Geheimnis bergen, und auch die über einen Wandelgang zu erreichende Synodalbibliothek besichtigen, die über zahlreiche alte Bücher verfügt.

Mehrere Gaststätten und besondere Anlaufpunkte können angesteuert werden. Der erneuerte Eine-Welt-Laden in der Langen Straße zum Beispiel informiert über fairen Handel und organisiert eine Verkostung. Die mit großem Aufwand frisch restaurierte St.-Gertrud-Kapelle auf dem Alten Friedhof kann ebenfalls ausgiebig in Augenschein genommen werden und Dr. Anja Kretschmer alias die „Schwarze Witwe“ gibt beim „Friedhofsgeflüster“ Einblicke in die Bestattungskultur der vergangenen Jahrhunderte.

Von Tom Schröter