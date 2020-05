Wolgaster erneuern Gedenkstätte für Kriegsopfer

Wolgast

Als sich der Zweite Weltkrieg dem Ende zuneigte, war Wolgast Durchzugs- und Zufluchtsort für ungezählte Flüchtlinge. Zumeist waren es Menschen aus Ostpreußen und Hinterpommern, die vor der herannahenden Roten Armee flüchteten. Hunderte der plötzlich Heimatlosen kamen in Wolgast in Baracken, Heimen und bei Privatpersonen unter. Und viele von ihnen starben in der Folgezeit unter anderem an Krankheiten, Verwundungen oder Entkräftung.

Die Toten fanden damals auf dem neuen Teil des Alten Friedhofs an der Feldstraße ihre letzte Ruhestätte. Ein seinerzeit angelegtes Massengrab birgt hunderte Opfer, von denen die meisten namentlich bekannt sind. In diesem Frühjahr wurde das Gräberfeld neugeordnet und in würdevoller Weise hergerichtet. „Der Stadt Wolgast gebührt mein allergrößtes Lob. Diese Kriegsgräberstätte ist sehr gut gestaltet“, freut sich Karsten Richter, Landesgeschäftsführer in MV des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Mitte März die Anlage persönlich in Augenschein nahm.

Vier Steintafeln mit 145 Namen

„Großen Anteil am Gelingen dieses Vorhabens hat Arno Voigt von der Arbeitsgruppe Alter Friedhof“, sagt Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos). Der emsige Rentner, der sich auch für den Aufbau des Lapidariums auf dem Friedhof engagiert, habe sich mit Nachdruck für eine ansprechende Neugestaltung der Grabstelle der Kriegsopfer eingesetzt.

Auf der Steinsäule in deren Zentrum ist zu lesen: „Zum Gedenken der in diesem Gräberfeld ruhenden Kriegsopfer – Gedenket Ihrer und der Opfer aller Kriege“. Um die Stele herum wurden vier, ebenfalls aus schlesischem Granit bestehende Steintafeln angeordnet, auf denen die Namen von insgesamt 145 Personen zu lesen sind, die 1945 bzw. 1946 in Wolgast verstarben.

Gudrun May von der Friedhofsverwaltung verfügt über die Namenslisten der Flüchtlinge, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Wolgast Zuflucht fanden, hier bald darauf verstarben und auf dem Friedhof bestattet wurden. Quelle: Tom Schröter

„Die Namen der Personen stammen aus dem Archiv unseres Standesamtes“, berichtet Gudrun May von der Wolgaster Friedhofsverwaltung. Es handele sich um Kinder, Jugendliche und Erwachsene, um Flüchtlinge, die in Wolgaster Lazaretten oder später im Krankenhaus (früheres Zellmehlwerk) starben oder infolge Feindeinwirkung im Peenestrom ertranken, sowie um drei sowjetische Zwangsarbeiter, die in Wolgast den Tod fanden.

Viel Zeit für Vorbereitung der neuen Kriegsgräberstätte

„Die Betroffenen“, so hat Gudrun May beim Aktenstudium erfahren, „waren damals in mehreren Wolgaster Notquartieren untergebracht, so zum Beispiel im Pfleglingsheim in der Kronwiekstraße, in den ehemaligen Sandberg-Baracken, im Auffanglager im Tannenkamp, im damaligen Jugendheim und in privaten Wohnungen.“ Als Totenfrauen verrichteten in jenen Jahren Maria Ehmke und Erna Boneß einen wichtigen Dienst.

Die Vorbereitungen für die neue Kriegsgräberstätte haben viel Zeit in Anspruch genommen, schildert Gudrun May. Gudrun Langner von der Wirtschaftsförderung sei es gelungen, vom Bund 41000 Euro Fördermittel für die von Meister Toralf Lada ausgeführten Steinmetzarbeiten zu erhalten.

Für die Modellierung des Geländes, die Beschaffung des Mutterbodens, die Rasensaat und die Beschilderung sei die Stadt aufgekommen. Alljährlich erhalte die Kommune 1100 Euro vom Bundesinnenministerium für die Pflege der 111 Quadratmeter großen Anlage.

Hoffnung auf Zugang zu Archivdaten nach Corona

Die Auswahl der 145 Opfernamen erfolgte laut Gudrun May gemäß den Kriterien des Gräbergesetzes und sei in Zusammenarbeit mit dem Landkreis erfolgt. Arno Voigt kritisiert, dass längst nicht alle Namen der in den Opferlisten stehenden Personen berücksichtigt wurden, und wandte sich an Karsten Richter vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Dieser will sich kümmern.

„Ich habe der Stadt vorgeschlagen, mit unseren Mitteln und Methoden die Archivdaten auszuwerten und auch die Kirchenbücher in Wolgast zu sichten“, erklärt Richter. „Ich hoffe, dass wir nach der Corona-Krise Zugang bekommen, um das zu überprüfen.“

„Wenn es neue Erkenntnisse gibt, würde ich empfehlen, eine Ergänzung der Anlage vorzunehmen“, verkündet Richter. Aus Sicht von Gudrun May wäre dies kein Problem: Auf den Steinen sei gegebenenfalls noch Platz für weitere Namen: „Auch können wir, wenn dies notwendig wird, die Anlage noch um eine weitere Tafel ergänzen.“

Karsten Richter vom Volksbund Kriegsgräberfürsorge in MV. Quelle: privat

Laut Karsten Richter sind Kriegsgräberstätten in Tourismusregionen auch Anlaufstelle vieler Urlauber. „Der Besucherzahl auf der Kriegsgräberstätte Golm bei Kamminke schätzen wir auf 25 000 bis 30 000 Gäste pro Jahr.“ Auch daher sei es wichtig, die jeweiligen Anlagen gut auszuschildern und stets in einem ordentlichen Pflegezustand zu halten.

Von Tom Schröter