Wolgaster hält ungewöhnliche Begegnung an der Ziese in Bildern fest

Wolgast

Rolf Grundig aus Wolgast ist ein leidenschaftlicher Spaziergänger. Er arbeitet auswärts, aber wenn er zu Hause ist, dann begibt er sich gern auf ausgedehnte Wanderungen und erkundet die Umgebung der Stadt – seine Fotokamera stets im Anschlag. Kürzlich zog es ihn an die Ziese, wo er eine besondere Entdeckung machte: Im Wasser balgten zwei Fischotter miteinander und ließen sich von dem Beobachter am Ufer überhaupt nicht stören.

Die Fischotter ließen sich von dem Hobbyfotografen gar nicht stören. Quelle: Rolf Grundig

Rolf Grundig zückte sofort den Fotoapparat, hielt das seltene Schauspiel in mehreren Bildern fest und schickte einige Impressionen an unsere Redaktion. Die Bilder sind ein Beleg dafür, wie sauber die Ziese nach der Wende im Vergleich zu früher geworden ist. Denn in belasteten Gewässern halten sich die anspruchsvollen Fischotter nicht auf. Auch im nahen Peenestrom im Bereich des Hohendorfer Sees wurden in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach Fischotter gesichtet.

Die Wasserqualität der Ziese hat sich durch den Bau der neuen Wolgaster Kläranlage nach der Wende erheblich verbessert. Quelle: Rolf Grundig

Der Mann mit der Kamera kann übrigens auch sehr gut zeichnen. Davon zeugen nicht zuletzt mehrere Fensterbilder im Haus Am Kirchplatz 2 in Wolgast, die verschiedene Stadtansichten zeigen. Die Lokalredaktion dankt Rolf Grundig für seine Fotoserie und wünscht ihm weiterhin viel Glück bei seinem schönen Hobby.

Von Tom Schröter