Sauzin

Er kocht mit Leidenschaft und Begeisterung – und zwar nicht nur am heimischen Herd bei seiner Familie, sondern auch für hunderte andere Menschen. Mathias Barnekow ist seit eineinhalb Jahren Koch im Dorfkrug in Sauzin und hat dort eine große Fangemeinde. Der 44-Jährige setzt bei seinen Kochkünsten auf deftige Hausmannskost.

Da der Dorfkrug jetzt allwöchentlich am Sonntag einen Lieferservice anbietet, hat er wieder viel zu tun. Das freut ihn sehr. Gerade gab es Eisbein mit Sauerkraut. Die Nachfrage war so riesig, dass gar nicht alle Interessenten bedient werden konnten. Er selbst isst am liebsten Ochsenbäckchen – natürlich von ihm zubereitet.

Doch nicht nur bei den Kochkünsten spielt der verheiratete Wolgaster ganz vorn mit: In seiner Freizeit ist er mit Leib und Seele Fußballtrainer der E-Jugend von Rot-Weiß Wolgast. Momentan ruht zwar das Training wegen Corona, „doch wir hoffen sehr, dass wir Ende Februar wieder trainieren dürfen“, sagt er.

Von Cornelia Meerkatz