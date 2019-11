Wolgaster machen mobil gegen Drogen

Wolgast

„Mach um Drogen einen Bogen“ – so lautet der Titel einer Antidrogenkampagne, die der Wolgaster Jugendhaus-Mitarbeiter Andreas Keil in Kooperation mit dem örtlichen Präventionsrat angeschoben hat. 2020 soll die Initiative noch forciert werden.

„Es geht darum, Kinder und Jugendliche für die Drogenproblematik zu sensibilisieren, die sich in unserer Stadt seit einigen Jahren extrem verschärft hat“, erklärt Keil. Eines sei sicher: „Es kommt der Tag, an dem jungen Leuten Drogen angeboten werden. Mit rechtzeitiger Aufklärung wollen wir den Kindern und Jugendlichen helfen, dann ganz klar ‚Nein!‘ zu sagen“.

Erste Aktionen im Kampf gegen Alkohol und andere rauscherzeugende Substanzen hat Keil in diesem Jahr bereits umgesetzt. „Bei mehreren Treffen im Jugendhaus am Paschenberg und in der Janusz-Korczak-Schule sind in Zusammenarbeit mit Schülern zahlreiche Plakate zum Thema Drogensucht und Drogenkonsum entstanden“, berichtet der Wolgaster.

Mit Schülern der Janusz-Korczak-Schule in Wolgast wurden spezielle T-Shirts mit Antidrogensprüchen kreiert. Quelle: privat

„Im nächsten Jahr wollen wir die Plakate im Bereich des Amtes Am Peenestrom verteilen und in Schulen, bei Vereinen sowie in sozialen und in öffentlichen Einrichtungen der Stadt aufhängen.“

Außerdem ist 2020 eine Banneraktion geplant: Große Spruchbänder sollen an den Brennpunkten, im Umfeld von Schulen und an stark frequentierten Orten platziert werden, um möglichst viele Menschen auf dies wuchernde gesellschaftliche Problem aufmerksam zu machen.

„Des Weiteren sollen ein professioneller Song und ein Musikvideo produziert werden, in denen die Problematik in der Jugendsprache thematisiert wird“, informiert An­dreas Keil weiter. Die Kampagne soll auch in sozialen Netzwerken – Youtube, Facebook, Twitter, Whats­app und Instagram – präsent sein. „So wollen wir auch die Zielgruppe abholen, die man mit der analogen Werbung nicht erreicht.“

Für Aufmerksamkeit sollen auch zwei öffentliche Gesprächsrunden sorgen, in denen ehemalige Drogenkonsumenten zu Wort kommen und aus eigener Erfahrungen berichten, wie es ist, drogenabhängig zu sein. Die erste Präsentationsveranstaltung steht am 20. März um 17 Uhr im Jugendhaus auf dem Programm und ist laut Keil schon jetzt ausgebucht. Erreicht werden sollen in erster Linie Kinder und Jugendliche, aber auch deren Eltern und Lehrer.

1800 Euro werden benötigt, um alle Vorhaben finanzieren zu können. „Um möglichst viele Unterstützer für unsere Aufklärungsaktionen zu gewinnen, ist in Zusammenarbeit mit der Volksbank in Wolgast eine Crowdfunding-Kampagne in Vorbereitung, an der sich die Volksbank übrigens mit 500 Euro beteiligt“, erläutert Keil. „Unser Ziel ist es, innerhalb von sechs Wochen die Gesamtsumme zusammenzubekommen.“

Im Wolgaster Präventionsrat sind Stadt, Jugendamt, Polizei, soziale Einrichtungen und Träger, Schulen, Erzieher und Sozialarbeiter, Wohnungsgesellschaften, Suchtberatung, Vereine und ehrenamtliche Unterstützer vertreten. Das Gremium war Anfang September neu aktiviert worden, nachdem Andreas Keil im Frühjahr 2019 in einem Brandbrief via Facebook auf die Drogenproblematik in Wolgast hingewiesen und zu einem wirksamen Gegenlenken auf möglichst breiter Front aufgefordert hatte.

„Wir alle müssen anpacken und unseren Beitrag leisten“, unterstrich er jetzt noch einmal. „Wenn wir das Verhalten der berühmten drei Affen nicht ablegen, wird uns das allen in Zukunft auf die Füße fallen.“

