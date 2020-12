Wolgast

Bereits zum dritten Mal hat die Finanzagentur der Deutschen Bank in Wolgast, mit Unterstützung des Handels- und Gewerbevereins Wolgast, kleine Geschenke für Bewohner der Senioreneinrichtungen in Wolgast gesammelt.

„Wir haben innerhalb des Handels- und Gewerbevereins Wolgast aufgerufen, kleine Geschenke für die Senioren zu packen. Die Resonanz war sehr gut –alle wurden liebevoll verpackt“, erklärt Vorsitzende Karin Braun. Derzeit zählt der Verein 56 Mitglieder aus Wolgast und der näheren Umgebung.

Anzeige

Herzensangelegenheit im Corona-Jahr

Bei den Geschenken gab es eigentlich kaum Vorgaben. „Wenn es typische Männer- oder Frauengeschenke waren, sollte es schon beschriftet werden“, so Braun.

Braun nennt auch den Grund für die Aktion: „In diesem Jahr war es uns eine Herzensangelegenheit älteren Menschen in Wohn/Pflegeeinrichtungen eine kleine weihnachtliche Freude zu bereiten, um diejenigen, die nur wenige oder keine Besuche zum Fest erhalten, den Weihnachtsabend etwas schöner zu gestalten.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Empfänger der Geschenke sind die Bewohner des „Altenhilfezentrum Sankt Jürgen“ in Wolgast. „Die Bewohner können die Geschenke an Heiligabend öffnen und so zaubern wir ihnen ein Freude ins Gesicht“, so Braun. Coronabedingt darf es dieses Jahr in den Alten- und Pflegeheimen keine Weihnachtsfeiern geben.

Braun bedankt sich im Namen aller Geschenkepacker für das Engagement. „Wir versuchen, die Senioren abwechselnd zu beschenken. Vor einem Jahr waren die Bewohner im Haus Paula an der Reihe“, sagt sie.

Von OZ