Wolgaster senden Hoffnungsbriefe an Senioren

Wolgast

Die Mitstreiter des Netzwerks „ Regine Hildebrandt“ für Senioren und Behinderte in Wolgast und Umgebung hatten in den vergangenen Tagen allerhand zu tun. Sie bastelten – natürlich gemäß den aktuellen strengen hygenischen Vorschriften – Hoffnungsbriefe für Patienten der Geriatrie-Station im Wolgaster Krankenhaus und für die Heimbewohner des Altenhilfezentrums Sankt Jürgen an der Baustraße.

Zahlreiche Grußkarten sind entstanden – mit Bildern und Texten, die Hoffnung machen sollen. Quelle: Tilo Wallrodt

Anzeige

Auch in dieser schwierigen Zeit wollen die Akteure um Udo Gallmeister für die Senioren in der Region da sein. Die liebevoll gestalteten Kartengrüße sollen in den nächsten Tagen an die jeweiligen Verantwortlichen in den Einrichtungen übergeben werden.

Weitere OZ+ Artikel

Von Tilo Wallrodt