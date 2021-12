Wolgaster sind alten Heimat-Gemälden auf der Spur

Wolgast

So manche Wohnung in Wolgast und Umgebung birgt einen kleinen Kunstschatz. Denn der Wolgaster Heimatmaler Alex Schöngrün (1854-1942) war ein fleißiger Künstler, der gern und oft mit seiner Staffelei in und um Wolgast auf Achse war. Er hinterließ zahlreiche Gemälde mit regionalen Motiven, die bis heute viele hiesige Wohnstuben schmücken. Manchmal malte er ein Bild nur für eine warme Mahlzeit.

Achtzig Jahre nach Schöngrüns Tod will das Wolgaster Museum zu Ehren des emsigen Farbkünstlers ab Mitte September 2022 eine Ausstellung mit möglichst vielen seiner Werke eröffnen. Schon jetzt bereiten Museumsleiter Stefan Rahde und mehrere Helfer die Bilderschau vor. Rahde kann dabei auf die Hilfe von Arno Voigt und Gunnar Gotter aus Wolgast sowie von Alexander und Dr. Katharina Jenak aus Buddenhagen zählen.

Erste Schöngrün-Ausstellung bereits 1989

Die Eheleute Jenak haben Erfahrung mit Alex Schöngrün und seinem künstlerischen Erbe. Beide waren organisatorisch bereits Anfang 1989 an einer ersten Schöngrün-Ausstellung im Museum maßgeblich beteiligt. Etwa 40 Arbeiten des Malers waren seinerzeit zu bewundern. „1986 hatte mein Mann ein Schiffsbild von Schöngrün gesehen und sich gefragt, ob es noch mehr Schiffs- oder Kapitänsbilder von ihm gibt“, schildert die Buddenhagenerin. „Auf einen Aufruf in der OZ meldeten sich mehrere Leute.“

Alex Schöngrün, Heimatmaler aus Wolgast Quelle: Archiv Alexander Jenak

Als das Ehepaar die betreffenden zumeist älteren Wolgaster besuchte, stieß es auf zahlreiche Gemälde von Alex Schöngrün, die zumeist Wolgaster Ansichten zeigten. Das Interesse an dem malenden Chronisten seiner Stadt war nun endgültig geweckt. „Da wir vermuteten, dass Alex Schöngrün zur See gefahren ist, habe ich seine Biografie erforscht“, erzählt Katharina Jenak weiter. Im damaligen Staatsarchiv in Greifswald, in alten Kirchenbüchern, Geburts- und Sterberegistern und Schularchiven würde sie fündig. Im Ergebnis konnte sie Phasen der interessanten Lebensgeschichte des schon zu seinen Lebzeiten verehrten Wolgasters detailreich nachzeichnen. „Eine Zeitspanne von etwa zwanzig Jahren“, so bilanziert sie, „blieb trotzdem bis heute im Dunkeln.“

Als Seemann Nord- und Ostsee befahren

Schöngrün, so fand Katharina Jenak heraus, fuhr lange Zeit auf der Ostsee und der Nordsee. Aber: Wir wissen bis heute nicht, ob er tatsächlich in die USA auswanderte, um sich ganz der Malerei zu widmen, wie teilweise vermutet wurde, oder wo er in den Jahren nach 1880 wohnte. Dem Vernehmen nach soll Philadelphia sein hauptsächlicher Aufenthaltsort gewesen sein, wo er unter anderem im Straßenbau tätig war. Später kehrte Schöngrün nach Wolgast zurück.

Dieses Bild von Alex Schöngrün zeigt ein Landwirtschaftsgehöft in Voddow. Quelle: Tom Schröter

Maritime Szenen gehörten zu den Lieblingsmotiven des Wolgaster Heimatmalers. Quelle: Tom Schröter

Der Heimatforscher Arno Voigt und der Fotograf Gunnar Gotter haben vor Monaten begonnen, Kontakt zu potenziellen Eigentümern von Schöngrün-Bildern aufzunehmen und sie zu Hause zu besuchen. Als Hilfsmittel dient ihnen eine entsprechende Liste, die das Ehepaar Jenak Ende der 1980er Jahre zusammengestellt hatte. „Wir waren bereits in Voddow, Ückeritz und natürlich in Wolgast, um Bilder aufzuspüren“, erzählt Gunnar Gotter. Allerdings sind viele der auf der Liste vermerkten Personen inzwischen verstorben, so dass es schwer ist, den Verbleib der wertvollen Bilder nachzuvollziehen.

Das Museum beherbergt bereits jetzt eine sehenswerte Kollektion von Schöngrün-Bildern. Auch Dr. Sabine Sussmann steuert für die Ausstellung aus ihrem Familienbesitz drei Werke bei, die die Wolgaster Schlossruine, ein Schiff auf rauer See und die Waldstraße in Buddenhagen zeigen. Seine Motive suchte Schöngrün auch auf den Inseln Ruden und Oie, im Wald von Wrangelsburg, in den Wolgaster Anlagen, am Lustwall, im Tannenkamp, auf dem Paschenberg, am Ostseestrand, im Küstenwald, in Mahlzow, in Groß Ernsthof und auf der Insel Usedom. Weitere Hinweise auf Schöngrün-Bilder werden vom Wolgaster Museum gern entgegengenommen.

Von Tom Schröter