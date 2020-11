Wolgast

Start für die vierte Wunschbaum-Aktion in Wolgast: Katja und Ben Arnold von „Onkel Ben’s Mittagstisch“ stehen mit ihrer Weihnachtsaktion für Kinder in besonderen Lebenslagen in den Startlöchern. Sie wollen diesmal 100 bis 150 Wunschzettel (von der AWO, dem CJD und dem SHIA e.V.) ausfüllen lassen und aufhängen. Diese können in Wolgast in der Buchhandlung von Ute Henze und in den Reisezentren der Usedomer Bäderbahn in Wolgast und Heringsdorf abgenommen werden. „Falls das Postel in Wolgast wieder öffnet, dann auch dort“, sagt Katja Arnold.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Die Weihnachtsbäume werden ab 23. November in den Geschäften zu finden sein. Die Rückgabe der Geschenke sollte bis 4. Dezember erfolgen. Ob die Geschenke in Form einer Weihnachtsfeier, wie in den vergangenen drei Jahren übergeben werden können, steht wegen der Pandemie-Lage noch nicht fest. „Wir denken aber, dass auch ohne offizielle Übergabe jedem Kind eine Freude bereitet wird. Die Pädagogen der Einrichtungen werden für eine pünktliche Übergabe vor Weihnachten sorgen“, so die Initiatorin, die lange überlegt hat, in diesem Jahr die Aktion fortzuführen. „Wir haben aber das Gefühl, dass vor allem die kleinsten Mitglieder unserer Gesellschaft in der Corona-Zeit oft zurückstecken mussten und vermutlich auch weiterhin müssen. Daher wollen wir für ein bisschen Weihnachtszauber und Normalität sorgen.“

Von -