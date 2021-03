Wolgaster wollen Markt in Mahlzow Grenzen setzen

Wolgast

Der Bebauungsplan Nr. 34 „Sonder- und Mischgebiet südlich der B 111 im Ortsteil Mahlzow“ nimmt Konturen an. Per Beschluss haben die Mitglieder des Wolgaster Bauausschusses jetzt der Stadtvertretung die Aufstellung eines vorhabenbezogenen B-Planes für das Projekt empfohlen. Die Entscheidung fiel mit sieben Für- und einer Gegenstimme.

Das zur Abstimmung gestellte städtebauliche Konzept ist das Ergebnis von Beratungen einer von der Stadtvertretung gebildeten Arbeitsgruppe, die sich konkret mit dieser Angelegenheit beschäftigte. Das Gremium stimmte sich dabei mit dem Investor Harry Heller von der ST Wolgast GmbH & Co. KG und dessen Planer ab, dem Architekten und Stadtplaner Achim Dreischmeier aus Koserow.

40 Arbeitsplätze sollen entstehen

Die Planung sieht hinter der HEM-Tankstelle in Mahlzow auf einer Gesamtfläche von 84 000 Quadratmetern Investitionen auf drei Teilgebieten vor. Erstens sind ein Lebensmittelmarkt der Firma Rewe mit bis zu 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche und eine Freizeiteinrichtung, möglicherweise eine Bowlinganlage, vorgesehen. Zweitens plant Heller, unmittelbar südlich an die bestehende Bundesstraße 111 angrenzend, vier Gebäude mit Wohnungen für Mitarbeiter und Auszubildende sowie Gewerbe wie etwa Zimmervermittlung und Fahrradverleih. Und drittens soll im westlichen Teil des Areals ein Caravanplatz zum Aufstellen von Wohnmobilen entstehen. Insgesamt sollen 40 Arbeitsplätze geschaffen werden. „Auch ein zusätzlicher UBB-Haltepunkt ist vorgesehen, wo motorisierte Inselgäste auf alternative Verkehrsmittel umsatteln können“, erklärte Planer Dreischmeier.

Harry Heller von der ST Wolgast GmbH & Co. KG. Quelle: Tom Schröter

Im Bauausschuss sorgte einmal mehr die Größe des Supermarktes für Diskussionen. Harry Heller betonte: „Wir brauchen hier einen großflächigen Einzelhandel, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Gesamtvorhaben zu erreichen.“ Marco Friszewski (AfD) äußerte hierfür zwar generell Verständnis. „Aber der Großteil unserer Fraktion ist der Meinung, dass die Fläche von 2000 Quadratmeter zu groß ist, auch vor dem Hintergrund, dass aktuell Aldi und Lidl neu und größer bauen.“

„Unsere Fraktion ist gespalten“, verkündete Arne Koplin (KfW). Die Mehrheit sei bereit, den Markt zu akzeptieren, aber es gebe auch Mitglieder, die strikt dagegen seien. Damit keine Konkurrenz für Geschäfte in der Innenstadt entsteht, sollten im B-Plan-Verfahren die Sortimente des Rewe-Marktes konkret festgelegt werden. Die gleiche Meinung vertrat CDU-Fraktionschef Ralf Pens: „Wir können uns mit diesem Konzept sehr gut anfreunden, denn dies ist eine Bereicherung für Wolgast. Aber wir sind für eine Sortimentsbegrenzung in Abstimmung mit dem Investor.“ Christoph Wendtland (SPD/Grüne/Einzelbewerber) stimmte ebenfalls für das Vorhaben mit dem Verweis auf den baldigen Bau der Wolgaster Ortsumgehungsstraße. Die Mahlzower Investitionen böten die Chance, Inselbesucher nach Wolgast zu locken. „Dabei geht es um jeden einzelnen Gast“, so Wendtland.

Auch der Bürgermeister wirbt für das Vorhaben

Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) warb gleichsam für das Großprojekt. Denn: „70 bis 80 Prozent des Verkehrs von und zur Insel fährt später um Wolgast herum. Dieses Gebiet in Mahlzow ist dabei das Erste, was sie von der Stadt zu sehen bekommen“, so Weigler. „Jeder Euro, der hier nicht ausgegeben wird, landet in Karlshagen, Trassenheide oder Zinnowitz.“

Schließlich wurde ein „vorhabenbezogenes B-Plan-Verfahren“ empfohlen, obwohl Heller davor gewarnt und angemerkt hatte: „Ein solcher B-Plan ist schwer finanzierbar.“ Auf Weiglers Anraten hin, wurde die Ansiedlung von Vergnügungsstätten aller Art, Tankstellen und Gartenbaubetrieben ausgeschlossen.

Die Investition in Mahlzow war von Anfang an umstritten. Ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Neubrandenburg hatte sofort nach Bekanntwerden der Pläne im September 2020 davor gewarnt, „einen kompletten neuen großflächigen Einzelhandelsstandort außerhalb der Kernstadt entstehen“ zu lassen. Dies, so mahnte er, stehe im Widerspruch zum Wolgaster Einzelhandelskonzept und habe erhebliche Auswirkungen auf die übrigen hiesigen Handelsstandorte.

Von Tom Schröter