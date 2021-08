Wolgast

Ein entbehrungsreiches langes Jahr liegt hinter Varsha Rütz. In der Fachschule für Sozialwesen der Berufsfachschule Greifswald in Bandelin ließ sich die Wolgasterin, die seit 2005 mit kurzen Unterbrechungen in Deutschland lebt, zur sozialpädagogischen Fachkraft ausbilden und konnte den Studiengang mit dem Prädikat „gut“ abschließen. Ein bemerkenswerter Abschluss, wenn man bedenkt, dass die aus Indien stammende Absolventin bereits 49 Jahre alt ist, zwei Kinder hat und sich nach einem schweren familiären Schicksalsschlag 2012 mehrere Jahre lang als alleinerziehende Mutter und Alleinverdienerin bewähren musste.

Jetzt ist Varsha Rütz, die bereits als Integrationshelferin und Flüchtlingsbetreuerin gearbeitet hat, froh und auch stolz, die Qualifikation erfolgreich absolviert zu haben und nunmehr gleichberechtigt wie ihre hiesigen Kollegen bei einem sozialen Träger mit benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Wolgast arbeiten zu können. „Kämpfe, Herausforderungen und harte Zeiten“, so hat sie persönlich erfahren, „bieten uns viel mehr und sind nachhaltig viel mehr wert als jede andere Zeit in unserem Leben. Wir können ohne Kampf und Herausforderungen nicht wachsen.“

Kampfsportlerin für Karate und Waffen

Dass die Ausbildung schließlich von Erfolg gekrönt war, ist nicht das alleinige Verdienst der Wolgasterin, die ein offenes Wesen für Andere hat. „Ich wurde in eine mittelständische indische Familie hineingeboren und uns Kindern wurde beigebracht, immer ehrlich zu sein, die Wahrheit zu sagen, objektiv zu bleiben und faire Entscheidungen zu treffen“, erzählt sie. Ehrgeiz und Durchhaltewillen trainierte sie seit ihrem Kindesalter auch als hochdekorierte Kampfsportlerin für Karate und Waffen.

Als eine weitere große Stütze erwies sich das Lehrerkollegium in Bandelin. „Ich danke der Berufsschule für die Motivation und Unterstützung“, erklärt Varsha Rütz. „Die Lehrer und Professoren waren bereit, ihre Zeit auch nach der Schule für uns Schüler zu investieren, damit jeder alles versteht. Ich bin ein ausländischer Student. Die Sprache war etwas schwieriger für mich als für die übrigen Studenten, aber meine Lehrer haben sich alle Mühe gegeben, mir die Themen ins Englische zu übersetzen, wenn ich es nicht verstanden habe.“

Varsha Rütz kennt sich aus in der Welt. In knapp 20 Ländern hat sie zeitweise gelebt und gearbeitet. „Integration war für mich nicht einfach, aber es ist nicht unmöglich“, sagt sie. „Für mich bedeutete der Umzug von Indien nach Deutschland anderes Klima, anderes Essen, neue Sprache und ebenso andere gesellschaftliche Normen und Werte. Alles war neu und unbekannt.“

Freundeskreis half in schwerer Zeit

Umso mehr freut sich die Peenestädterin, dass sie „in Wolgast an der schönen Peene“ längst einen Freundeskreis hat, der ihr auch durch die zurückliegenden schwierigen Jahre geholfen hat. „Ich danke all meinen besten Freunden, die immer für mich da waren, die sich stets drei Tage in der Woche während der Zeit in der Schule in Bandelin um meine Kinder gekümmert haben“, sagt Varsha Rütz.

Mit Blick auf ihre Lebenssituation und mit ihren jüngsten Erfahrungen will die Wolgasterin anderen Frauen Mut machen, sich ebenfalls auf ihre eigenen Stärken zu besinnen, um Rückschläge und Schwierigkeiten zu überwinden: „Wer ein Ziel hat, kann vieles und fast alles erreichen. Wir haben nur ein Leben und man darf es vollkommen genießen und die Herausforderungen annehmen, ohne Angst zu haben.“

Von Tom Schröter