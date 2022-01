Wolgasts Bürgermeister: Baustart 2023 auf der Schlossinsel ist realistisch

Wolgast

Die Stadt ist derzeit durch die Demos gegen die Corona-Maßnahmen in vieler Menschen Munde, auch über die Kreisgrenzen hinaus. Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) vertritt dazu ebenso eine klare Meinung wie zu wichtigen Vorhaben der 12 000-Einwohner-Stadt und deren Finanzierung.

Allwöchentlich am Mittwoch demonstrieren in Wolgast viele hundert Menschen. Sie machen sich vor allem gegen Impfpflicht als Mittel zur Bekämpfung der Coronapandemie stark. Können Sie den Unmut der Menschen und ihre Motive verstehen?

Bürgermeister Stefan Weigler (CDU): „Innenstadtbelebung ist Marathon, kein 100-Meter-Sprint.“ Quelle: Cornelia Meerkatz

Stefan Weigler: Zuallererst möchte ich mich bei den Wolgasterinnen und Wolgastern bedanken, dass sie nun fast zwei Jahre die Einschränkungen und Einschnitte im täglichen Leben aus- und durchgehalten haben. Ich hoffe, dass es der Politik gelingt, alsbald ein Ausstiegsszenario zu skizzieren.

Dass in Wolgast gegen Corona-Maßnahmen demonstriert wird, ist legitimes Mittel in einer Demokratie und dass es an vielen Punkten auch berechtigte Kritik gibt, kann auch ich unterstreichen. Hass, Hetze oder Straftaten dagegen sind in keiner Weise zu tolerieren.

Sie wurden gefragt, ob Sie sich vorstellen können, auf einer solchen Kundgebung zu sprechen. Haben Sie sich schon entschieden?

Ich habe es zunächst in Erwägung gezogen, habe mich dann aber lieber mit einem offenen Brief an alle Wolgasterinnen und Wolgaster gewandt. Diesen Brief hat die OZ kommuniziert und auch sonst habe ich meine Meinung schon mehrfach öffentlich geäußert. Ausschließen für die Zukunft will ich es aber nicht.

Wolgast war in den zurückliegenden Jahren nicht unbedingt auf Rosen gebettet. Immer wieder galt ein Haushaltssicherungsprogramm. Das ist auch 2022 noch so. Dennoch sind große Vorhaben geplant. Was soll alles umgesetzt werden?

Der Wolgaster Stadthaushalt ist in seinem Umfang sowie in der Höhe der Ein- und Auszahlungen der umfangreichste der letzten Jahrzehnte. Große Investitionsvorhaben wie die Neubauten im Tierpark, die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes, Anschaffungen für die Feuerwehren, Investitionen im Peenestadion, den Neubau der Kita mit Hort hinter der Heberleinschule, die Sanierung der Kirchplatzschule, sowie im Straßenbau die Sanierungen der Busch-, Sachs-, Puschkin- und Sandbergstraße sollen umgesetzt werden.

Im sozialen Bereich möchten wir neben der Schulsozialarbeit auch die Straßensozialarbeit wieder einführen. Als Stadt unterstützen wir zudem die Wolgaster Tafel sowie das Sozialkaufhaus. Ebenso wollen wir die Arbeit und Investitionen unserer Vereine weiter fördern, prominentestes Beispiel ist der Neubau für den Sportclub Wolgast.

Das hört sich gewaltig an. Muss sich die Stadt dafür nicht enorm verschulden bzw. sehr hohe Kredite aufnehmen?

Das Defizit im Haushalt 2022 von fast 7 Millionen Euro erscheint auf den ersten Blick sicher riesig. Es relativiert sich allerdings, wenn man berücksichtigt, dass die geförderten Investitionen wie der Tierpark oder das Feuerwehrgebäude erst einmal vorverauslagt werden müssen und später, also in den Folgejahren, abgerechnet werden. Dann fließen bis zu 90 Prozent der ausgegebenen Gelder in den Stadthaushalt zurück, je nach Höhe der gewährten Förderung durch das Land.

Dann ist also für alle Vorhaben genügend Geld da?

Die Haushaltlage bleibt angespannt und wir werden kurzfristige Liquiditätslücken mit Krediten ausgleichen müssen. Was aber ganz wichtig ist: Die Last der Investitionskredite konnte in den letzten Jahren deutlich verringert werden, das heißt die Stadt Wolgast konnte sich weiter entschulden. 2008 – zu Beginn meiner ersten Amtszeit – betrug die Gesamtverschuldung der Stadt Wolgast noch mehr als 25 Millionen Euro, zum Jahresende 2021 waren es nur noch etwa 6 Millionen Euro. Wenn die Stadt weiter so gut wirtschaftet, kann im Laufe der nächsten sieben Jahre die Schuldenfreiheit erreicht werden.

Eine große Straßenbaumaßnahme, die im vergangenen Jahr schon mit der Deckensanierung zwischen Freest und Wolgast begonnen hat, wirft ihre Schatten voraus: Der Ausbau der Breiten Straße steht an. Wie ist da die Planung?

Wir sind als Stadt an dieser Baumaßnahmen des Landes, denn die Greifswalder und die Breite Straße gehören zur Landesstraße L 262. Daher planen wir gemeinsam die Sanierung der Breiten Straße. Dieses Bauvorhaben soll 2022/23 zusammen umgesetzt werden. Die Stadt Wolgast ist verantwortlich für die Straßennebenräume, also für die Geh- und Radwege, aber auch für das Begleitgrün. Großer Wunsch der Bevölkerung ist die Pflanzung von Straßenbäumen – diesem wollen wir, wo es möglich ist, auch nachkommen.

Mit großer Politprominenz, allen voran Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), wurde kurz vor der Landtagswahl mit dem Bau der Wolgaster Ortsumgehung begonnen. Träger der Baumaßnahme ist der Bund. Was genau muss eigentlich die Stadt dabei machen oder ist sie komplett außen vor?

Die Wolgaster Ortsumfahrung wird ein Mammutprojekt, welches sich über die nächsten Jahre erstreckt. Die ersten kleineren Bauaktivitäten an der Ziesebrücke sind ja bereits sichtbar. Im Frühjahr soll es mit der Baufeldfreimachung der eigentlichen Straßentrasse weitergehen. Der Anteil der Stadt wird sich auf etwa fünf Millionen Euro belaufen. Neben den Anschlüssen an die neue Bundesstraße 111 bauen wir auch die „neue“ Bahnhofstraße, die den Südhafen und die Peene-Werft erschließt. Und wir sind zuständig für die straßenbegleitenden Radwege an unseren Kommunalstraßen.

Und Ihr Tipp als Bürgermeister für einen Fertigstellungstermin?

Wir hoffen auf eine Fertigstellung im Jahre 2026/27.

Dauergesprächsthema in Wolgast, aber auch Kritikpunkt ist die Schlossinsel. Müsste sich da nicht endlich mal was tun in Sachen Bebauung?

In den vergangenen Jahren haben Stadtvertretung und Verwaltung auf der Schlossinsel und im Stadthafen die planerischen Voraussetzungen für eine Bebauung geschaffen. Das Areal der Schlossinsel ist veräußert, die Bauanträge sind gestellt, das gemeindliche Einvernehmen ist bereits beschlossen. Damit steht einem Baustart im nächsten Jahr eigentlich nichts mehr im Weg. Das ist ein realistischer Zeitplan.

Mit dem Neubau eines Hotels, Eigentumswohnungen, Geschäften und einer Schwimmhalle, die auch durch die einheimische Bevölkerung genutzt werden kann, werten wir das bisher brachliegende Areal auf. Allerdings darf man nicht verkennen, dass ein Bauantrag nicht von heute auf morgen entschieden wird, sondern bis zur Genehmigung immer viele Monate dauert.

Nächster Ort, wo nach Meinung vieler Wolgaster längst hätte was passieren müssen, ist der Stadthafen. Wann geht es da endlich los?

Der ungenutzte Teil des Wolgaster Stadthafens soll künftig maritim-touristisch genutzt werden. Sobald der Bebauungsplan rechtskräftig ist und die letzten Grundstücksfragen geklärt sind, wollen wir als Kommune gemeinsam mit privaten Investoren loslegen. Aktuell lassen wir uns durch eine Beratungsgesellschaft begleiten, um möglichst effektiv die vorhandenen Flächen zu nutzen. Klar ist, wir brauchen mehr Liegeplätze für Boote und den benötigten Service, wir wollen Flächen für Kultur und Freizeit schaffen, wir benötigen einen Parkplatz und wir wollen die bereits angesiedelten Unternehmen integrieren.

Um mit der Aufzählung fortzufahren: Die Innenstadt muss belebt werden. Aber braucht es tatsächlich wieder einen Citymanager?

Die Belebung der Innenstadt bleibt weiterhin vorrangiges Ziel. Hört sich abgedroschen an, aber nur durch Kontinuität kommen wir da weiter. In den vergangenen Jahren ist es gelungen die bauliche Substanz deutlich zu verbessern. Ich denke da an die Modernisierungsvorhaben Gardinenhaus, Schuhhaus Jung und auch die Ecke Steinstraße 1/1a sowie der Lückenschluss mit der Neubebauung des Wowi-Hauses. Jetzt gilt es Leben in die Stadtmauern zu bringen. Ich freue mich, dass erste neue Bekleidungs-Geschäfte eröffnet haben. Und mit der zukünftigen Nutzung des Schulgebäudes am Kirchplatz und der Installation der Wolgaster Braumanufaktur im Rathauskeller sind wir auf dem richtigen Weg.

Ich wünsche mir jetzt noch eine tolle Bewerbung für die Stelle des Citymanagers, der für die nächsten zwei Jahre gefördert wird. Ich denke schon, dass ein geeigneter Bewerber oder eine passende Bewerberin als Citymanager/in Sinn macht, wenn man für die Stadt brennt. Fakt ist, Innenstadtbelebung ist Marathon und kein 100-Meter-Sprint.

Das neue Jahr steckt noch in den Kinderschuhen. Was wünschen Sie sich für 2022?

Neben den Wünschen nach Gesundheit und der Rückkehr zur Normalität wünsche ich mir, dass der neue Brauereiverein und ich im Frühjahr mit möglichst vielen Menschen auf dem Rathausplatz gemeinsam das erste in Wolgast gebraute Bier trinken können. Und dass wir alle zusammen endlich wieder Kultur, Konzerte, Theater und Veranstaltungen genießen können.

Von Cornelia Meerkatz