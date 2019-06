Wolgast/Wernigerode

Feststimmung bei Stefan Weigler: Am Freitag, dem 7. Juni, haben sich der Wolgaster Bürgermeister und seine langjährige Partnerin Ulrike Patorra das Ja-Wort geben. Die Braut erschien in Weiß, Stefan Weigler trug einen schicken dunklen Anzug. Als Ort für die Zeremonie hat sich das Paar das Rathaus von Wernigerode im Harz ausgesucht – damit, so erklärt Weigler, folge man einer Tradition der Familie Patorra, die bereits über mehrere Generationen gepflegt werde. Der Termin der Trauung war um 11.45 Uhr angesetzt.

Gefeiert wurde anschließend im engsten Familienkreis im Travel Charme „Gothisches Haus“ gleich gegenüber dem Rathaus. „Meine Frau und ich kennen uns seit 25 Jahren. Da wurde es doch wohl Zeit, um zu heiraten“, meint Weigler auf Nachfrage. Beide verkündeten ihre Pläne jüngst während ihrer Feier zum jeweiligen 40. Geburtstag. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder – eine 13-jährige Tochter und einen neunjährigen Sohn, die mindestens genauso glücklich wie das Brautpaar selbst wirkten.

Tom Schröter