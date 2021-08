Wolgast

An der St.-Jürgen-Kapelle in Wolgast, die am 13. Juni Ziel eines Brandanschlags wurde, tut sich wieder etwas. Mitarbeiter einer Firma aus Richtenberg haben in dieser Woche begonnen, die im Frühjahr gestarteten planmäßigen Sanierungsarbeiten fortzusetzen.

„Die Dachlatten, die wir bereits erneuert hatten, haben durch das Feuer glücklicherweise keinen Schaden genommen“, berichtet Dachdecker Tino Kairies, der, nachdem er einige Regenrinnen erneuert hat, auf der nördlichen Dachseite die ersten Biberschwänze verlegt. Die Arbeiten werden mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Vorgesehen sind auch zum Beispiel Risssanierungen und der Austausch maroder Backsteine im Mauerwerk der Kapelle. „Der Statiker hat in dieser Woche sein Okay für die neue Dacheindeckung gegeben“, informiert Pastor Sebastian Gabriel. Gleichzeitig sei darauf zu achten, dass auch die Zimmerleute noch in den Raum oberhalb der zerstörten Saaldecke gelangen können, um diese fachgerecht zu reparieren.

Kostenangebote noch immer nicht komplett

Unterdessen bedauert der Pastor, dass auch neun Wochen nach der Brandstiftung noch immer nicht alle Kostenangebote für die zur Behebung der Brandschäden notwendigen Handwerkerarbeiten vorlägen. „Denn erst wenn feststeht, welche Maler-, Maurer- und Zimmererarbeiten ausgeführt werden müssen und was der Restaurator zu machen hat, kann der Versicherung das Gesamtpaket aller Maßnahmen mitgeteilt werden“, unterstreicht er. Bisher seien von Privatpersonen und Firmen Spenden in Höhe von insgesamt rund 10 000 Euro zusammengekommen, um Werte zu ersetzen, die nicht von der Versicherung getragen werden. Dafür gebühre allen Gebern großer Dank.

So präsentiert sich das Innere der St.-Jürgen-Kapelle nach den erfolgten Aufräumarbeiten. In der Saaldecke klafft über dem Altarbereich ein großes Brandloch. Quelle: Tilo Wallrodt

Gleichzeitig will es die Kirchengemeinde mit einer Reparatur des mittelalterlichen Gebäudes nicht bewenden lassen. „Wir haben uns als Kirchengemeinderat dazu entschlossen, die St.-Jürgen-Kapelle und ihr Umfeld zu einem Begegnungszentrum der Generationen zu machen“, verkündet Sebastian Gabriel. Konkret sei vorgesehen, den im Zuge der jüngsten Generalsanierung in den 1950er-Jahren links neben dem Haupteingang entstandenen Anbau abzutragen und an dessen Stelle ein modernes Gebäudeelement neu zu errichten.

„Um Veranstaltungen sowohl der Kirchengemeinde als auch von Selbsthilfegruppen, Schulen, Jugendgruppen und Kitas durchführen zu können, fehlt uns dort ein geeigneter Versammlungsraum für mindestens 30 Personen“, begründet der Pastor den Vorstoß. Zudem verfüge der Standort über keine zeitgemäßen Sanitäreinrichtungen, die ebenfalls Bestandteil der Planungen seien. Um die Bausumme in Höhe von 617 000 Euro aufbringen zu können, bemüht sich die Kirchengemeinde um Fördermittel aus dem EU-Programm Leader. Der auf den Bauherrn entfallene zehnprozentige Eigenanteil solle hauptsächlich über Spenden aufgebracht werden.

Wieder wurde auf dem Grundstück randaliert. Unter anderem wurden neue Dachziegel zerstört und in der Umgebung verteilt und die Tür eines Anbaus beschädigt. Quelle: Tilo Wallrodt

Vorhaben knüpft an alte Tradition an

„Die Kapelle und ihre unmittelbare Umgebung eignen sich für ein solches Begegnungszentrum, das sicher eine Bereicherung für die ganze Stadt wäre“, meint Sebastian Gabriel. Überdies knüpft die Kirchengemeinde mit dem Projekt an eine alte Tradition an: Im Juni 1912 wurde die St.-Jürgen-Kapelle an der Breiten Straße als Gemeindehaus des Evangelischen Männer- und Jünglingsvereins Wolgast geweiht. Auch damals setzten die Initiatoren also bereits auf generationsübergreifende Zusammenkünfte, wobei seinerzeit lehrreiche Vorträge zu gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Themen, aber auch Instrumentenspiel, Gedichtrezitationen und Sport auf dem Programm standen.

Andauernde Attacken gegen Kapelle

Währenddessen sorgen andauernde Attacken gegen die Kapelle weiter für Ärger. Nach dem Brandanschlag, dessen Verursacher bisher unbekannt geblieben sind, wurden zum Beispiel auf dem Gelände gelagerte Dachziegel zerschlagen. Außerdem wurde versucht, gewaltsam in einen Schuppen einzudringen. Laut Pastor Gabriel konzentrierten sich die Straftaten an den Wochenenden.

Von Tom Schröter