Wort zu Weihnachten von Cord Bollenbach: Werden wir zu Liebes- und Friedensboten!

Zinnowitz

„Weihnachten in Familie“ – das kennen wir doch schon. Im letzten Jahr sollte Weihnachten schon beschränkt werden auf „Weihnachten in Kern-Famile“. Nun hören wir wieder ähnliche Aussagen. „Weihnachten in Familie“, der Weihnachtshit von Frank Schöbel, begleitet viele seit Mitte der 80er Jahre. Weihnachten ist für viele ein Fest der Familie, mit Silbersternen, Heimlichkeiten, wärmenden Kerzen und strahlenden Augenblicken. Und dem Wunsch von Frieden und Glück.

Die biblische Weihnachtsgeschichte stellt auch eine Familie in den Mittelpunkt: Maria und Josef und das Kind – Jesus Christus – in der Krippe. Allerdings wird kein harmonisches Fest beschrieben. Es handelt sich um eine Geburt in unruhigen Zeiten im großen römischen Reich in einer kleinen Stadt in Israel. Menschen ziehen durch das Land wegen einer Volkszählung oder auf der Flucht. Die Geburtsstätte ist weder ein Krankenhaus noch ein Hotel, sondern ein Stall oder eine Höhle am Stadtrand von Bethlehem.

Das hat auf den ersten Blick wenig mit Idylle und fröhlichem Fest in der Familie zu tun. Aber von dieser Geburt geht etwas aus, das die Welt verändert. Ein Kind wird geboren, klein und unscheinbar, aber es verändert die Welt. Die Menschen, die ihm begegnen, lassen sich berühren: Herze öffnen sich, Licht und Wärme breiten sich aus. Die Botschaft von Frieden unter den Menschen und die Liebe, die von Gott ausgeht, geben eine Hoffnung für Veränderung auch in der heutigen Zeit.

Viele Menschen sind verunsichert in diesen Tagen. Angst breitet sich aus. Dunkelheit und Unzufriedenheit reichen bis in unsere Familien. Lassen wir uns nicht von Angst, Unzufriedenheit und Dunkelheit bestimmen. Sondern lassen wir uns anstecken von der Botschaft der Engel aus der Weihnachtsgeschichte: „Gottes Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen Gott sich in Liebe zuwendet!“

Gott wendet sich uns in Liebe zu. Nehmen wir diese Liebe in uns auf. So werden wir selbst, in einer Zeit von Unzufriedenheit, zu Liebes- und Friedensboten. Nehmen wir das Licht, das von dem Kind in der Krippe und dem Stern von Bethlehem ausgeht, in uns auf. So werden wir, in der dunklen Zeit, selbst zu Licht. Lassen wir uns durch die Botschaft von Weihnachten daran erinnern, dass wir nicht allein sind. Gestalten wir Gemeinschaft, in einer Zeit, in der immer mehr die Angst regiert, so dass keiner verloren geht und sich fürchten muss.

„Weihnachten in Familie/ bist du da einmal allein/ wir wollen in Gedanken/alle bei dir sein.“

Ich wünsche uns, dass wir uns alle getragen fühlen in einer guten Gemeinschaft in den Tagen der Weihnacht und darüber hinaus, getragen von Liebe und Offenheit für Frieden in der kleinen und großen Welt.

Cord Bollenbach, Gemeindepädagoge für Krummin-Karlshagen-Zinnowitz

