Wort zum Jahreswechsel: Hinter jeder Tür steckt das Unerwartete

Wer kennt nicht das bange Gefühl, vor einer verschlossenen Tür zu stehen und nicht zu wissen, was einen dahinter erwartet. Angenehme und unangenehme Erinnerungen beschleichen mich da: Die Tür geht auf, mein Name wird aufgerufen und ich gehe in das Prüfungszimmer; meine Nummer wird aufgerufen, ich trete ein und stehe vor einem Behördenschreibtisch; ich klingle an einer Haustür und ein in Schwarz gekleideter Mensch öffnet die Tür, der Tod war vor mir eingetreten; ich öffne die Haustür und die Kinder kommen angeflogen; ich klingle an einer Gartentür und ein alter Freund kommt heraus und wir umarmen uns nach langer Zeit.

Schöne und bange Momente im Leben, Verborgenes und Neugier: Was steckt hinter einer Tür? Werde ich eingelassen oder abgewiesen – eine immer wieder spannende Frage. In der Bibel lesen wir, wie Jesus mit Menschen gesprochen hat, die diese Erfahrungen teilten. Er sagt zu ihnen: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Joh 6,37). Jesus ist mit seinen Freunden am See Genezareth unterwegs. Zurzeit ist er in Kapernaum, wohin er sich zurückgezogen hatte, weil er Ruhe brauchte. Viele Menschen haben sich auf den Weg dorthin gemacht, um ihn erneut zu sehen. Mit Booten setzen sie über, haben keine Mühe gescheut, demjenigen nachzureisen, der sie am Tag zuvor am Vortag auf wundersame Weise mit Brot versorgt hatte.

Jesu Tür ist nicht verschlossen

Sie bringen viele Fragen mit: „Was müssen wir tun, um Gottes Vorstellung zu entsprechen?“ oder „Welche Wunder kannst du noch vollbringen, damit wir dir glauben können?“ „Kannst du Beweise liefern?“ Als provokant und arrogant könnte man die Antwort Jesu empfinden: Ich bin die Antwort auf alle eure Fragen, sagt er sinngemäß. „Ihr habt alles gehört und gesehen, was ich gesagt und getan habe und doch glaubt ihr es nicht. Wo ich bin, da ist Gott. Vertraut mir und ich werde euren Hunger und Durst nach Leben stillen, auch über das irdische Leben hinaus.“ „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Was für ein großartiges Angebot! Und das ohne Vorleistung. Der Kontakt ist jederzeit möglich. Die Begeisterung hielt sich damals in Grenzen und auch heute bleibt die Einladung oft ungehört. Doch Jesu Tür ist nicht verschlossen. Sie steht allen offen, die neugierig sind, die Fragen haben, den Glaubensvollen und den Suchenden.

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“

Die Jahreslosung für das Jahr 2022 will uns darauf hinweisen: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Es ist eine großartige Einladung, sich im Glauben bestärken zu lassen oder neu mit dem Glauben anzufangen. In aller Sorge und Angst dürfen wir darauf vertrauen, dass uns Gott in Jesus nahe ist und bleibt. Schon ein kleines Gebet kann der Türöffner sein. Nur wer es versucht, wird erfahren, was hinter der Tür ist. Auch im neuen Jahr werden die Kirchentüren für alle offen sein, jedenfalls sonntags. Hineinschauen lohnt sich. Bleiben Sie im neuen Jahr behütet an Leib und Seele.

Von Christoph Tiede