Zinnowitz

Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Dieser alte Ostergruß fasst die Botschaft von Ostern zusammen. Das Leid ist Geschichte! Die Dunkelheit ist Vergangenheit! Ostern ist das Fest des Neubeginns. Neues Leben und neue Lebensqualität werden sichtbar.

In der Natur können wir das sehen und erleben: Die Pflanzen bringen neues Leben hervor; aus der Raupe entpuppt sich ein Schmetterling, aus dem scheinbar toten Ei schlüpft ein Küken. In der Dunkelheit erscheint ein Licht, die Tage werden wieder länger und heller! Alle diese Phänomene sind ein Grund zur Freude, für mich als Christen ein Grund zum Lob Gottes: Halleluja – Lobe den Herrn!

Nur was man wahrnimmt kann man auch verändern

Was in der Natur so ganz von alleine funktioniert, scheint unter uns Menschen schwieriger zu sein. Da legt sich nicht automatisch der Schalter um. Da wird nicht aus Krieg einfach mal Frieden! Da wird nicht aus Angst mal ebenso Vertrauen! Da wird nicht aus Trauer gerade mal Freude! Da reicht die Zeit von Karfreitag bis Ostern oft nicht, dass aus Karfreitag – dem Leid – Ostern – die Freude und Fröhlichkeit – wird.

Es braucht unsere Unterstützung! Es braucht unsere Achtsamkeit! Es braucht unsere Offenheit! Es braucht unser aller Einsatz! Es liegt an uns, ob wir das Leid in der Welt sehen und uns davon anrühren und bewegen lassen. Nur was man sieht und wahrnimmt, kann man auch wirklich verändern!

Wir können täglich neu anfangen, uns für andere einzusetzen

Es liegt an uns, ob wir uns für den Frieden einsetzen. Den Frieden in der Welt, der in unserer kleinen Welt beginnt. Wie wollen wir den Weltfrieden erreichen, wenn wir mit unseren Mitmenschen in Streit leben. Es liegt an uns, ob wir Menschen in ihrer Trauer versacken lassen oder ob wir die Trauer mit ihnen teilen und sie so vielleicht wieder einen Grund zu Freude erkennen lassen.

Wir können leider nicht einfach so den Reset-Knopf drücken und alles auf Anfang setzen. Aber wir können jeden Tag neu anfangen, das Leben in der Welt zu verändern. Die Botschaft von Ostern kann uns Mut machen. Wir können die Zeichen der Natur ernst nehmen und sie auf unsere Lebenssituation übertragen. Wir können Menschen Licht in die Dunkelheit ihres Alltags bringen. Wir können Menschen aus ihrer Einsamkeit herauslocken und sie begleiten! Wir können gemeinsam lebenswertes Leben gestalten.

Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir nicht einfach alles auf Anfang stellen können, denn dann würde vermutlich alles bisher Erlebte verloren gehen und wir würde dieselben Fehler immer wieder machen. Ostern ist ein Neuanfang mit dem Wissen um die Vergangenheit! Haben wir den Mut, aus der Vergangenheit zu lernen und die Zukunft verantwortungsbewusst zu gestalten. Ich als Christ tue das in der Gewissheit, dass Gott uns die Kraft dazu gibt.

Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!

Von Cord Bollenbach