Wort zum Sonntag: Die vielen Namen Gottes 

„Ben“ und „Hannah“ führen zurzeit die Liste der beliebtesten Kindernamen an. Ursprünglich stehen sie in der Bibel, „Ben“ heißt „der Sohn“ und bedeutet auch „der Gesegnete“ und „Hannah“ steht für „die Begnadete“. In unseren Vornamen klingen häufig die ersten Wünsche unserer Eltern mit. Wer nach der Bedeutung seines eigenen Namens sucht, stößt in der Regel auf einen tief liegenden Sinn. Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ und Renate ist die „Wiedergeborene“. Der Name Frank steht für die Freiheit und die Elke ist edel und vornehm. Die Wahl des Vornamens setzt ein Zeichen vor das Leben. Sie sollen zu unseren Kindern passen und ihr Leben bestimmen. Von Ben soll Segen ausgehen und Hannah anderen Menschen gnädig begegnen.

Gottes Name ist von Geheimnissen umwittert. Ihm werden viele Namen zugeschrieben, die seine Eigenschaften umschreiben. Segen, Gnade, Liebe, Hoffnung, Rettung, Barmherzigkeit, zu Gott passen viele Namen. Am Anfang der Bibel ist er „Ruach“, eine Urkraft, die schwebt über den Wassern, ist Gottes Schöpferkraft. Dann wird Gott „mein Hirte“ und er „weidet mich auf einer grünen Aue“. Bildhaft stelle ich ihn mir vor, mit Hirtenstab und großer Geduld. Dann wieder ist er „mein Licht und mein Heil“ und brennt wie die Frühlingssonne auf der Haut. Gott ist zu groß für einen einzigen Namen. Gottes Namen stehen für Verlässlichkeit.

Mit Jesus legt Gott offen, wer er ist. Dieser Name ist aus „Gott rettet“ abgeleitet, das ist auch Jesu Programm. Wo er auftritt, ist Rettung in Sicht. Er trägt Menschen durch ihre Nöte. Der Glaube bewahrt uns vor großem Schaden. Später nannten sie ihn auch „den Retter“. Jesus kennt den Namen Gottes. Er sagt „Abba“ zu ihm. Das klingt so zart, als riefen Kinder in ihrer Not um seine Hilfe. Eins ist sicher: Gottes Name stiftet Vertrauen.

Jesus betet „Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name“. Wie bei Ben und Hannah wird in Gottes Namen der Segen und die Gnade im Leben lebendig. Wie Frank steht sein Name für Freiheit und wie Elke ist er edel und macht uns vornehm. Gott trägt viele Namen und jeder seiner Namen beschreiben im kleinen Maßstab, wie groß Gott ist.

Von Henning Kiene