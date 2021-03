Wort zum Sonntag: Einen Augenblick bitte 

Mellenthin

Augen: „Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist ...!“ - ein altbekanntes Spiel bei dem es gilt, genau das selbe zu entdecken, wie der Mitspieler. Voraussetzung um im Spiel gemeinsam erfolgreich zu sein, ist, dass der Farbenbestimmer und der Farbensucher in die selbe Richtung schauen.

Augen- als zweites fällt mir ein, dass meine Augen zur Zeit durch Pollen tränen.

Das ist lästig - mein Blick ist getrübt. Die erste Kontaktaufnahme zwischen Menschen in der Begegnung ist Augenkontakt, vielleicht spricht man deshalb auch vom Augenblick?

Augen: Der dritte Sonntag in der Passionszeit heißt lateinisch Okuli, deutsch übersetzt somit „Augen-Sonntag“. Er trägt seinen Namen nach dem biblischen Psalmvers „Meine Augen sehen stets auf den Herrn“- was für eine anrührende und zugleich starke Glaubensaussage.

Bei mir ploppen Fragen auf: Wohin ist mein Blick gerichtet? Welche Blickrichtung nehme ich ein- wer schaut mit mir in die selbe Richtung? Lebe ich im Augenblick oder eher in der Vergangenheit oder womöglich in der Zukunft? Sind meine Augen getrübt oder klar? Können meine Augen das wirklich wichtige erkennen oder lassen sie sich von Nebensächlichkeiten blenden?

Und Gott- wie schaut der?

„Der liebe Gott sieht alles“ mit so einem bedrohlichen Satz sind viele aufgewachsen. Gott sieht und straft – das war die Idee.

Sieht Gott wirklich alles? Ich weiß es nicht. Aber für mich ist die Vorstellung tröstlich, dass Gott mich sieht. Ich fühle mich in Gottes Blick geborgen. Vielleicht weil ich mir den Blick Gottes eher so vorstelle: Gott übersieht mich nicht, er sieht mich liebevoll und gnädig an.

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Genesis 16

Von Vera Bäßmann