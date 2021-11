Wort zum Sonntag: Gehören Tränen in die Öffentlichkeit? 

Benz

Tränen? „Ein Junge weint nicht…“ – ich weiß nicht, wer von Ihnen noch mit dieser Maßgabe erzogen wurde (als Junge oder Mädchen). Traurigkeit und Tränen zeigt man nicht in der Öffentlichkeit, versteckt sie lieber im stillen Kämmerlein oder hinter dunklen Sonnenbrillen. Am Sonntag ist Volkstrauertag und die Gedenkorte für die Verstorbenen in den Kriegen unserer Zeit rücken in den Blickpunkt. Sind das Orte für Tränen und Traurigkeit? Wenn zu Schweigeminuten aufgerufen wird – fließen dann Tränen? Die Bibel kennt zwei Formen der großen Traurigkeit. Bei der einen fließen die Tränen ohne Ende, bei der anderen sind aus verschiedenen Gründen Klagen und Tränen nicht möglich, das heißt die Traurigkeit findet kein Ventil. Und diese zweite Form wird als die Schlimmere empfunden.

Ich denke an das Mahnmal „Die Frierende“ an der Kriegsgräberstätte auf dem Golm. Sie weint nicht – oder kann sie es nicht mehr? Traut sie sich nicht, Gefühle zuzulassen? Fehlt ihr die Kraft, um sich ihre inneren Schmerzen einzugestehen? Hat sie ganz und gar das Vertrauen verloren, dass jemand ihre Tränen sehen oder trocknen könnte? Der einzigartige Bildhauer Ernst Barlach hat eine Reihe von Kriegsdenkmälern geschaffen. Sind Soldaten zu sehen, sind es innerlich und äußerlich gebrochene Männer. Mal hat er auch Frauen und Kinder dargestellt, denen man ihr unendliches Leid ansieht (z.B. in Stralsund und Hamburg). Die Gesichter sind versteinert, keine Träne zu sehen. Man fragt sich, wie Leben und Zukunft für sie je möglich ist – werden sie irgendwann oder irgendwo weinen können, um ihrer Traurigkeit ein Ventil zu geben? Werden sie mit Tränen das Leid von ihrer Seele waschen können? Meine Gedanken wandern von den Mahnmalen zu den Gesichtern unserer Zeit. Wie viele Tränen werden nicht geweint? Wie viel Leid und Verzweiflung gibt es, die keinen Weg aus den verborgenen Ecken der Seele finden? Es sind schwere Fragen, die ich Ihnen in diesem Text zumute. Aber ich denke, dass es unserem Zusammenleben gut tut, ihnen nicht auszuweichen. Kindern wischt man die Tränen ab, um sie zu trösten. Das wird man unter Erwachsenen sicher nicht tun. Aber wenn die Traurigkeit des Gegenübers zu sehen ist, kann man wenigstens ein Taschentuch reichen, damit die Seele des anderen etwas freier wird. Tränen? Ja! Aber bitte auch Menschen, die nicht wegschauen und helfen, das Leid zu mindern.

Von Annegret Möller-Titel