Bansin

„Ich suche und finde in mir einen großen Unterschied. Fühle ich mich verlassen, so gleicht meine Seele einem Kranken, dem gar nichts schmeckt, dem alles zuwider ist, der Leib ist schwach, die Sinne schwer, innen herrscht eine Herzenshärte, außen Traurigkeit. Was ich auch sehe, höre und weiß, verdrießt mich, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Leicht falle ich in Fehler, unschlüssig gegen Feinde, lau und kalt bin ich zu allen guten Dingen.“

Fast 700 Jahre ist es her, dass der Mönch und Autor Heinrich Seuse in seinem „Büchlein der ewigen Weisheit“ diese Worte verfasst hat. Und wie oft können wir uns in ihnen wiedererkennen. Gerade in den letzten Tagen werden sich viele Menschen in den Überschwemmungsgebieten in und um Deutschland so fühlen, von Schwäche übermannt, müde und hoffnungslos.

„Geht aber der Morgenstern auf mitten in meiner Seele, so ist alles Leid verschwunden, alle Finsternis gelichtet, der Himmel wird hell und heiter, mein Herz lacht. Es freuen sich Sinn und Seele in mir, mir wird recht festlich zumute, und alles, was an und in mir ist, wird zu einem Lob für Dich. Was schwer, mühsam und unmöglich war, wird leicht und angenehm.“

In der Not erkennst Du Deine Freunde

Der Morgenstern ist seit alter Zeit das Symbol für Christus, auch weiß Seuse gut, dass wir über den Morgenstern nicht verfügen können. Und doch, vielleicht können wir ihn uns gegenseitig schenken. Wir können uns sehr wohl gegenseitig Zeichen der Hoffnung geben, auch wenn wir es uns seltener zutrauen, als es uns möglich ist.

„Wandelt als Kinder des Lichtes“ meint ja nicht nur das Hinausgehen in Gottes Natur, sondern eben auch in besonderer Weise auch das Zugehen auf andere Menschen, die uns keine Suchmaschine „empfohlen/diktiert“ hat und die wir dann beim leisen Anzeichen von Nichtgefallen wegwischen.

„Wandelt als Kinder des Lichtes“, meint auch immer Erkenntnis und Verstehen, Mitfühlen und Helfen. „Euer Handeln sei Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit“, heißt es in einem Bibelwort und mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, wie viele Menschen genau das wissen, ohne sich für die Bibel zu interessieren. Gerade jetzt stehen bei Familien, die alles verloren haben und von ihrer Versicherung ganz sicher einen Ablehnungsbescheid kassieren werden, „Fremde“ vor den Trümmern der Häuser und Höfe und fragen, wo sie mithelfen können.

„In der Not erkennst du deine Freunde“. Das Zitat eines alten Sprichwortes aus Ehm Welks Buch „Die Gerechten von Kummerow“ beschreibt die derzeitige Situation dort sehr gut.

Facebook-Freund bringt keinen Tee ans Bett

Ich wünsche uns für die Zukunft mehr Klarheit, zu erkennen, wie einsam wir in Wahrheit in der „gut vernetzten neuen Google-Facebook-Welt“ sind. Es ist an der Zeit, ein wenig klarer zu sehen, dass der Facebook-Freund keinen Tee ans Bett bringt, wenn man krank ist und keinen Schlamm schiebt, nachdem das Haus überschwemmt wurde.

„Kinder des Lichtes“ wenden sich ihren Mitmenschen zu, wie es uns zukommt. So bringen wir das Licht zu den Hoffnungslosen und helfen, egal welcher oder ob wir keiner Religion angehören.

Wir Menschen sind gut füreinander, wenn wir gut zueinander sind. Worauf wir uns verlassen dürfen, wenn wir ein kleines bisschen Mut dafür aufbringen.

Von Bert-Henry Albrecht