Mitten in der Passionszeit sind wir! Sieben Wochen Vorbereitung auf Karfreitag und Ostern und an diesem Sonntag ist Halbzeit. Den Ausgang des Spiels kennen wir, es geht am Kreuz erst einmal verloren. Halbzeit, und alle Zeichen stehen auf Karfreitag, eine herbe Niederlage wird sich einstellen.

Dieser Sonntag heißt trotzdem Laetare – Freut euch. Es ist ein kleines Ostern mitten in der Passionszeit. Die drei vergangenen Sonntage waren dunkel eingefärbt. Die drei kommenden Sonntage stehen ebenso im Zeichen einer unabwendbaren Leidensgeschichte. Dieser Sonntag in der Mitte kommt jedoch freundlich und zuversichtlich daher. Zur Halbzeit: Freut euch!

In manchen Kirchen kann man das sogar an den Farben sehen. In der Passionszeit sind die Stoffe an Altar und Kanzel dunkel violett. An diesem Sonntag aber mischt sich das helle österliche weiß in die Passionsfarben, sodass mancherorts rosa Stoffe zu sehen sind. Zur Halbzeit eben: Freut euch mitten in der Leidensgeschichte.

Es mischen sich Tränen und Freude

In der Passionszeit wissen wir ja immer schon von Ostern. Wir trauern am Karfreitag um das verlorene Spiel, aber wir wissen schon vom Turniersieg am Ostersonntag. So, als wenn man sich ein altes Spiel im Fernsehen noch einmal ansieht. Man fiebert mit, und weiß doch die ganze Zeit, welcher Jubel am Ende ausbrechen wird.

Dieser Sonntag ist ein eigentümliches Gemisch. In die Tränen der Trauer mischen sich plötzlich Freudentränen. Wenn man kleine Kinder tröstet und mit ihnen einen Spaß macht, um sie vom Schmerz abzulenken, dann passiert das auch: Es mischen sich Tränen und Freude. Lachen mitten im Weinen, so als wenn das Traurige für kurze Zeit keine Macht mehr hätte und der Schmerz nichts zu sagen.

Ein freudiges Herz inmitten der Leidensgeschichte behalten

Das ist christliche Lebenskunst: Über die verlorenen Spiele zu weinen, aber trotzdem ein Lachen in die Tränen zu mischen – weil der Turniersieg allein in Gottes wohlwollender Hand liegt. Wenn wir die großen und kleinen Spiele des Lebens verlieren und unsere Leidensgeschichten durchleben, gerade dann ist es eine christliche Lebenskunst über den Verlust hinweg auf das Turnier zu sehen. Das ganz große Turnier, unser Leben, das pfeift Gott erst im Himmel ab. Ich bin mir sicher, er hat seine Wetten auf uns, seine Kinder, gesetzt.

Wo so eine Gewissheit als christliche Lebenskunst wächst, da wird man wohl über verlorene Spiele bitterlich weinen, aber zugleich inmitten unserer Leidensgeschichten ein freudiges Herz behalten.

Christian Pieritz, Kirchengemeinde Heringsdorf-Bansin

