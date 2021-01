Haben Sie noch den Klang der Weihnachtsgeschichte im Ohr, als die Engel verkündeten: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens“? War früher alles besser, dass Gott damals noch Gefallen an der Erde gefunden hat und ihr mit der Geburt von Jesus signalisiert hat: „Ich stehe euch bei!“

Ich möchte die Botschaft, dass Gott Wohlgefallen an der Erde hat, auch in diesem Jahr 2021 ganz fest in mein Herz schreiben. Dafür sehe ich eine Begründung in dem Bibeltext, der am Sonntag im Evangelium zu hören sein wird: Als Jesus getauft wird, sagt Gottes Stimme vom Himmel: „Du bist mein geliebtes Kind, ich habe Wohlgefallen an dir.“ Eine direkte Zusage und ein Versprechen, das kein Ende vorsieht – oder haben Sie Bedingungen gelesen: „Nur wenn du…, dann… .“ „Vorausgesetzt, dass…, dann… .“. „Das gilt zunächst für eine Frist, dann sehen wir weiter.“? Tatsächlich knüpft Gott seine Zuwendung und Sympathie für die Menschen nicht an Vorbehalte und begrenzt sie nicht zeitlich. Das ist kaum zu glauben! Gott befürwortet das Leben der Menschen ganz direkt.

Anzeige

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gott befürwortet auch die Erde, als Ort des Lebens, sonst hätten die Engel nicht vom Frieden auf Erden gesprochen. Unsere Erde könnte ein guter Ort zum Leben sein. Nehmen wir als Beispiel unsere Insel: im Wechsel der Jahreszeiten, zwischen Land und Meer, mit Plätzen zum Arbeiten und zum Erholen. Und doch ist das Leben nicht unbeschwert.

In jedem Lebewesen steckt der Wille zum Überleben, das gilt vom einfach strukturierten Virus bis zum hochkomplexen Lebewesen Mensch. In jedem Lebewesen steckt aber auch, dass es angewiesen ist auf andere Lebewesen und sie braucht. Leben ist möglich, wenn es vielfältig ist und wenn es anderes Leben ermöglicht und befördert – was ist Frieden anderes?

Es gibt auch Lebensformen, die setzen auf die Vernichtung des Lebens um sie herum; im Kleinen heißen sie Krankheitserreger, im Großen Kriegstreiber, Umweltzerstörer usw.. Davor darf und muss sich das Leben, das Leben erhalten möchte, schützen! Leben ist Geschenk und Aufgabe zugleich.

Wir haben gedanklich einen großen Bogen geschlagen vom Leben eines jeden Menschen, der mit Gottes wohlwollendem Blick auf sein Leben rechnen darf, hin zu allem Leben auf der Erde, das nur im Miteinander erhalten werden kann.

Gott sagt: „Ich steh euch bei! Ich helfe euch auch 2021! Frieden soll werden und jedes Leben, das Leben ermöglicht, gefällt mir gut!“

Von Annegret Möller-Titel