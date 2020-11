Wort zum Sonntag auf Usedom: Jetzt beginnt die Friedensdekade

Zinnowitz

Am Sonntag beginnt die 40. Friedensdekade unter dem Motto: „ Umkehr zum Frieden“. Zehn Tage in denen die Themen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung in den Mittelpunkt unseres Denkens gerückt werden sollen. Drei große Themenbereiche, die sehr eng miteinander verbunden sind. Der Frieden in der Welt ist gefährdet, wenn es keine Gerechtigkeit gibt.

Gerade in diesen Tagen stellen sich viele die Frage nach Gerechtigkeit: „Ist es gerecht, wenn die einen arbeiten dürfen und andere nicht?“ Um nur ein Beispiel zu nennen. Da, wo das Gefühl entsteht, dass etwas nicht gerecht ist, gerät der Frieden unter den Menschen in Gefahr. Die Naturgewalten am Strand von Usedom haben uns wieder deutlich gezeigt, dass unserer Lebensraum – auf den ersten Blick unsere Insel – wenn man genau hinschaut, die Schöpfung gefährdet ist. Da könnte man nun lange darüber nachdenken, worum sich das Klima verändert, es mehr Stürme und Fluten gibt, der Wasserspiegel steigt.

Klar ist aber eins, wenn die Schöpfung in Gefahr gerät, wenn sich in der Natur etwas verändert, ist unser Frieden gefährdet. Das Thema „ Umkehr zum Frieden“ lässt vermuten, dass es diesen Frieden schon einmal gab. Wir sollen uns umkehren, zurückgehen oder zurückblicken! Hat es diesen Frieden schon gegeben? Ist er nun besonders in Gefahr? Wie weit müssen wir zurückschauen, um ihn zu sehen? Viele Fragen, die hier auf einmal aufploppen.

Da ist kein wirklicher Frieden

Aber vielleicht ist der erste Schritt ganz einfach: Anhalten, stehen bleiben, nicht so weiter machen wie bisher, um dann zu entdecken, dass wir vom Frieden in der Welt – egal ob in der großen oder kleinen – weit entfernt sind. Dann können wir unsere Situation wahrnehmen und spüren, dass da kein wirklicher Frieden ist. Und dann heißt es zurückzuschauen, denn der Menschen lebt aus der Erinnerung und aus seiner Vergangenheit. Vielleicht können wir da Frieden entdecken!

Sicherlich kommen wir nicht zu den friedlichen Zeitpunkten zurück. Aber wir können aus der Erinnerung, aus der Vergangenheit lernen und so dann die Gegenwart und die Zukunft gestalten. Ein zentraler Gedanke der Friedensbewegung findet sich im Buch des Propheten Micha: „Schwerter zu Pflugscharen“ (Micha 4,3). Es geht darum, aus Kriegsgeräten Geräte für eine zivile und friedliche Nutzung zumachen, die helfen, etwas Gutes entstehen zu lassen.

Vielleicht wäre das eine gute Idee, einfach mal genau hinzuschauen, was uns das Leben schwer macht, um daraus etwas entstehen zu lassen, was Leben erleichtert. Wagen wir Schritte zu einem Leben für mehr Frieden und ein gutes Miteinander. Die evangelische Kirchengemeinde Krummin-Karlshagen-Zinnowitz lädt in der Zeit vom 8. bis 18. November zum Friedensgebet um 18 Uhr in die Zinnowitzer Kirche ein.

Von Cord Bollenbach