Wort zum Sonntag auf Usedom: Loben wirkt Wunder

Ein Mathematiklehrer schreibt zehn kleine Aufgaben an die Tafel. Die Lösung notiert er gleich dahinter. Das Einmalneun, die Schülerinnen und Schüler sprechen laut mit: 1 x 9 = 9, 2 x 9 = 18, 3 x 9 = 27. Als 9 x 9 = 81 an der Tafel steht, schließt er die Reihe mit 10 x 9 = 91. Die Schülerinnen und Schüler werden unruhig, lachen. „Das ist doch falsch. Sie müssen 90 schreiben“, ruft eine Schülerin laut in den Raum.

Der Lehrer wartet. Als es etwas ruhiger wird, sagt er: „Ich habe diesen Fehler absichtlich gemacht, um euch etwas zu zeigen. Ich habe neun Aufgaben richtig gelöst, und nur einen Fehler gemacht. Statt mir zu gratulieren, dass ich neun von zehn Aufgaben richtig gelöst habe, wird über meinen einen Fehler gelacht.“ Die jungen Menschen schweigen betroffen. Da sagt der Lehrer: „Wir müssen lernen, Menschen für ihre Erfolge zu loben. Glaubt mir, die meisten Menschen machen viel mehr richtig als falsch.“

Gottes Gnade bleibt der Ernstfall

Die Sehnsucht nach Lob und Anerkennung liegt auf dem Grund jeder Seele. Häufig ist die verborgen, aber diese Sehnsucht will berührt werden. Sie begleitet uns Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Mit Lob und Dank lebt es sich leichter. Bei hohen Geburtstagen singen wir häufig den Choral „Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren.“ Da tritt mit dem Text das, was hart ist und auch voller Fehler, bei Seite.

Der Urheber allen Lobs kommt in den Blick. Psalm 103 sagt „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Gott sorgt für solche frischen Gedanken. Er klebt nicht an den Fehlern, er sortiert sie bei Seite. Viele Gedanken, die um die Sorgen kreisen, macht er kleiner. Das Loben wirkt Wunder. Gottes Gnade bleibt der Ernstfall.

Mit diesem Schultag veränderte sich etwas, nicht nur im Mathematikunterricht. Es war, als zögen nun leichtere Gedanken durch das Klassenzimmer. Die jungen Leute spürten, mühelos lässt sich das Klima verbessern. Sie sprechen jetzt wohlwollender von den anderen. Mit WhatsApp sind sie behutsamer, auf Facebook setzen sie viel mehr „Likes“ als früher. „Ich möchte ihnen damit nahelegen, dass es gut ist, mehr zu loben, und weniger zu kritisieren“, hatte der Lehrer ihnen am Ende der Stunde gesagt.

Diese Geschichte mit dem Mathematiklehrer verbreitet sich seit Wochen auf Facebook. Tausendfach haben Menschen sie an Freundinnen und Freunde weitergeschickt. Es wirkt fast so, als hätte jemand rechtzeitig vor dem Erntedankfest das Loben neu entdeckt.

Von Henning Kiene