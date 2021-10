Koserow

„Barmherzigkeit ist für mich, für jeden ein offenes Herz zu haben und einem Menschen zu helfen, wenn es ihm schlecht geht – außerdem jeden Menschen zu akzeptieren, wie er ist.“ So antwortete eine der Konfirmandinnen, die im September in der Koserower Kirche konfirmiert worden ist, auf die Frage, was für sie Barmherzigkeit sei.

Als ich alle acht Konfirmandinnen und Konfirmanden an diesem besonderen Tag am Altar sah, freute ich mich nicht nur über deren schöne Kleidung und fröhlichen Gesichter, sondern vor allem über alles, was wir in den vergangenen zwei Jahren miteinander erlebt und bedacht haben. Besonders in Erinnerung sind mir dabei ihre Gedanken über die Barmherzigkeit geblieben: Barmherzigkeit ist für mich, wenn sich jemand um dich sorgt und dich sehr gern hat, einem Menschen in Not zu helfen, auch wenn ich ihn nicht kenne, über den Tellerrand zu denken und zu handeln, die Not anderer Menschen zu erkennen und mit tröstenden Worten zu helfen und wenn Freunde mir verzeihen, auch wenn ich sie verletzt habe.

Was sind gute Wegweiser im Leben?

Im Konfirmandenunterricht haben wir uns damit beschäftigt, was gute Wegweiser in unserem Leben sein könnten. Der Wochenspruch für diesen Sonntag antwortet auf diese Frage: Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. (Micha 6,8) Eine ziemlich klare Antwort! So einfach und doch so schwer zugleich.

Die Menschen damals stellten sich die Frage, ob sie Gott mit Tier- oder sogar Menschenopfern gnädig stimmen könnten. Nein, antwortet Gott und nennt drei Dinge, an die wir uns halten sollen. In einer Übersetzung von Jürgen Ebach heißen sie: „Gerechtigkeit tun, Freundlichkeit lieben und behutsam mitgehen mit deinem Gott.“ Es herrschten damals große soziale Ungerechtigkeiten, die von der Oberschicht gegenüber den Bauern und Armen ausgeübt wurden. Dabei spielten Bestechung, Betrug, Verschwendung und Heuchelei eine große Rolle. Probleme, die wir auch heute kennen.

Gott gibt uns eine klare Orientierung

In dieser Situation gibt uns Gott eine klare Orientierung. Er fordert uns dazu auf, zu bedenken, welche Auswirkungen unser Handeln auf andere hat. Er möchte uns mit seinen drei Wegweisern nicht unterwerfen, sondern uns Gutes tun. Das geschieht, wenn wir mit dem mitgehen, was er uns in seinem Wort sagt, und freundlich und gerecht zu unseren Mitmenschen sind. Und wie das konkret aussehen kann, haben uns die Konfis mit ihren Gedanken doch schon wunderbar gezeigt!

Von Cornelia Ehlert-Ahrnke