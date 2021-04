Wort zum Sonntag aus Koserow: Glockengeläut will gehört werden

Koserow

„Dann wären alle schlimmen Dinge vorbei“ Mit diesen Worten erklärt mir ein neunjähriges Mädchen aus der Christenlehre ihr gerade fertig gestelltes Bild. Auf diesem Bild kann man Jesus, Gott in einer Wolke, einige Vögel und eine Glocke sehen. Ich frage nach der Bedeutung der Glocke und bin von der Antwort, die sehr überzeugt klingt, beeindruckt: „Wenn Jesus wieder auf die Erde kommen und mit der Glocke läuten würde, dann wären Krieg, Krankheit, Traurigkeit, Streit und Corona beendet.“ Wie genial!

Mit einem Glockengeläut wäre alles, was uns nicht guttut, einfach nicht mehr da. Schnell ist man als Erwachsener versucht, diese Idee als eine zwar sehr schöne, aber gänzlich unrealistische anzusehen. So einfach ist das schließlich nicht!

Ist dieses Bild wirklich nur die Wunschvorstellung eines Kindes? Hat Jesus sich nicht schon längst bemerkbar gemacht und sein Schall ertönt bis heute? Wenn wir ganz genau hinhören, was zugegeben bei dem vielen Trubel um uns herum nicht so einfach ist, nehmen wir vielleicht wahr, was Jesus uns sagen möchte: So wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Bleibt in dieser Liebe (Johannes 15,9).

Herausfordernde Zeit

Wir sind damit beschäftigt, uns immer wieder neu zu organisieren und uns neuen Gegebenheiten anzupassen. Die einen wissen nicht, was sie zuerst tun sollen, und die anderen wünschen sich nichts mehr, als endlich wieder arbeiten zu dürfen. Wieder andere wissen nicht, was sinnvoll und manchmal auch sinnlos ist.

Cornelia Ehlert-Ahrnke, Gemeindepädagogin in Koserow.

Für unsere Kinder ist diese Zeit besonders herausfordernd. Im Moment können sich die einzelnen Gruppen nicht in unserem gelben Haus, dem Haus für die Kinder und Jugendlichen der Kirchengemeinde Koserow, treffen. Besonders bei den Jugendlichen merke ich, wie sehr sich einige mehr als sonst Anerkennung über Likes und Follower suchen. Von Herzen wünsche ich ihnen und uns allen, dass sie die fürsorgliche Liebe Jesu erfahren.

Verschiedene Töne

Lasst uns bewusster auf die Menschen in unserer Umgebung schauen und hören. Auf das, was sie brauchen, was ihnen guttut, und dankbar sein, dass Jesus in allem uns zur Seite steht. Dabei macht er sich mit verschiedenen Tönen bemerkbar. Wir können ihn vernehmen in Gebeten, durch andere Menschen, einen Mutmacher oder in einem Lied.

Übrigens – mit jedem Geläut der Glocken in den vielen umliegenden Kirchen, die mehrmals täglich erklingen, dürfen wir uns an seine Liebe erinnern und dies auch unsern Kindern weitergeben. Mögen wir den Klang der Glocke wahrnehmen und mit einstimmen – erst recht weil heute Jubelsonntag ist!

Von Cornelia Ehlert-Ahrnke, Gemeindepädagogin der Kirchengemeinde Koserow