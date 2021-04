Wort zum Sonntag aus Koserow: Ostern als Proviant für das Leben

Koserow

Das österliche „Jesus ist auferstanden von den Toten!“ klingt noch festlich nach, und zugleich hat uns der Alltag mit seinen Aufgaben und Problemen wieder fest im Griff. Wie geht es weiter nach Ostern? Das fragen sich die pandemiegeplagten Politiker und Bürger, Eltern und Schüler.

Das haben sich auch die Freunde Jesu gefragt, damals. Zweimal ist ihnen der Auferstandene in einer Erscheinung begegnet, und das hat sie mit tiefer Freude erfüllt. Was heißt das jetzt aber konkret? Wie geht das Leben weiter?

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Petrus, einer der Freunde von Jesus, tut, was naheliegt: „Ich gehe fischen.“ Das ist sein Beruf, die Familie muss versorgt werden. Die Rückkehr in den alten Alltag aber will nicht recht gelingen: Er und seine Freunde, sie fangen die ganze Nacht nichts. Wie frustrierend, da haben sie sich aufgerafft, versuchen, das Leben wieder anzupacken – und dann das. Längst steht Jesus, der Auferstandene, am Ufer und bereitet gegrillten Fisch für seine Freunde.

Der Glaube führt hinein ins Leben

Als die Männer müde ans Ufer zurückkehren, empfängt sie Jesus mit der Frage: „Habt ihr nichts zu essen?“ Und der Geruch des gegrillten Fisches, das wärmende Feuer nach der langen Nacht – das ist Ostern konkret. Der Glaube bleibt nicht beim Ansehen der Erscheinung des Auferstandenen. Der Glaube führt hinein ins Leben.

Jesus steht am Ufer, als die Männer enttäuscht von dem erfolglosen Fischfang zurückkehren. Er wartet auf sie. Am Rand der Nacht, am Ufer der enttäuschenden Versuche, die Netze in alter Gewohnheit selbst wieder voll zu kriegen.

Ein tröstliches Bild dafür, wie Jesus für uns Menschen da ist: Er wartet auf uns am Rand unserer mühsamen Versuche, unsere ins Leben ausgeworfene Netze selbst zu füllen. Er wartet auf uns in all den Bedenken und Sorgen. Er weiß, was uns fehlt. Er hat schon das Essen vorbereitet.

Hunger nach einem Leben, das nicht nur im Trüben fischt

Und wenn er fragt: „Habt ihr nichts zu essen?“, dann ist mehr gemeint als nur der leibliche Hunger. Es ist unser ganzer Hunger nach einem Leben, das nicht nur im Trüben fischt. Er hat schon das Essen vorbereitet – und lässt uns ahnen: Das Leben wird beschenkt und gesättigt sein für den, der dazu tritt.

Wie soll es nach Ostern weitergehen? Jedenfalls mit dem Wissen, dass unsere Tage nicht belanglos sind! Jeder Tag unseres Lebens trägt die österliche Gelegenheit in sich, uns Jesus Christus anzuvertrauen und gespannt darauf zu sein, welche Wegbegegnungen und Segensmomente er für uns bereithält.

Von Bettina Morkel