Insel Usedom

„Wenn einer sagt: Ich mag dich, du, ich find’ dich ehrlich gut, dann krieg’ ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut.“ So lautet die erste Strophe des Kindermutmachliedes, welches wir sehr oft im Kindergottesdienst sowie in der Christenlehre singen. Und obwohl ich schon fast 18 Jahre lang Gemeindepädagogin in Koserow bin, habe ich mir dieses Lied noch nicht übergesungen. Denn bis heute bin ich dankbar, dass ich allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich Woche für Woche in unserem „Gelben Haus“ treffen, mitgeben kann, dass sie willkommen und geschätzt sind.

Auch Frieda Leitzke kommt seit Jahren zu uns in die Gemeinde. Sie ist inzwischen 18 Jahre alt und möchte sich nach dem Abitur intensiver mit ihrem Glauben beschäftigen: „Zum ersten Mal habe ich, Frieda, dieses Lied bei Conny gelernt. Es hat mich durch meine Kindheit begleitet und noch immer singe ich es gerne. In vielen Situationen habe ich hier im ,Gelben Haus’, unserem Treffpunkt der Kirchengemeinde Koserow, erfahren können, dass ich nicht alleine bin und auch gebraucht werde.

„Inzwischen bin ich selbst Betreuerin“

Schon auf meiner ersten Kinderfreizeit durfte ich erleben, wie die Jugendlichen für mich da waren. Ich hatte sehr großes Heimweh, ich war auch die Einzige aus meiner Altersgruppe. Inzwischen bin ich selbst Betreuerin und kann etwas zurückgeben, indem ich ebenfalls ein offenes Ohr für die Kinder habe und kleinere Gruppen anleite.

Nicht nur das Miteinander ist über die Jahre immer wichtiger für mich geworden, sondern auch die Verbindung mit Gott. Im Laufe des Erwachsenwerdens hat sich mein Glaube verändert und vertieft. Auch gab es Momente, in denen ich gezweifelt habe, doch auch diese Zeiten haben mich gestärkt. Denn gerade in solchen Situationen hat mir der Austausch mit anderen der Gemeinde einen neuen Blickwinkel verschafft und meine Neugier weiter entfacht.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ein Ort, an dem man Sorgen abladen darf“

So hat sich unter anderem der Wunsch in mir gefestigt, Theologie zu studieren. Während meines Studiums werde ich mich kritisch mit Religion auseinandersetzen. Danach möchte ich selbst in die Gemeindearbeit gehen und Kindern sowie Jugendlichen und Erwachsenen Gott und die Gemeinschaft näherbringen. Mein Ziel ist es, ebenfalls einen Ort zu schaffen, zu dem man gerne kommt, sein kann, wie man ist, und seine Sorgen abladen darf.“

Dabei ist uns heute wie in Zukunft wichtig, weiterzugeben, was wir in der vierten Strophe des Liedes singen: „Gott sagt zu dir: Ich hab dich lieb. Ich wär so gern dein Freund! Und das, was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint.“

Von Cornelia Ehlert-Ahrnke